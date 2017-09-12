Автор: Марина Беклемишева

Даши Намдаков: "Хранитель Байкала" станет центром экотуризма"

Опубликовано: 12.09.2017 17:14

Скульптура "Хранитель Байкала" станет местом паломничества экотуристов - такой её задумал Даши Намдаков. Всемирно известный мастер сегодня встретился с журналистами в Иркутске. Рассказал: монумент практически готов к установке, бронзовую композицию уже отлили в Улан-Удэ.

Сам скульптор планирует скоро отправиться на Ольхон - к месту, где будет стоять "Хранитель". Огромное дерево с лицом старца и колокольчиками на ветках - подарок Даши Намдакова родине в собственный юбилей. В феврале мастеру исполнилось 50. «Давайте встретимся через 10 лет и вы поймёте, что там будет паломничество. Конечно, нужны будут меры по охране природы, естественно, надо ограничивать поток людей, чтобы не затоптали землю. Это будет стоять на 10 квадратных метров. Таким образом мы делаем родине подарок. Там нет никаких коммерческих интересов ни с какой стороны - ни у галереи, ни у меня. Это чистый подарок родине», - говорит Даши Намдаков, скульптор.

Сегодня же Даши Намдаков увидел свою ювелирную выставку, которая работает в Галерее современного искусства. Это первая в творческой истории художника экспозиция, где представлены только ювелирные изделия. Мастер подчеркнул: Иркутск стал для него родным городом, с которого началась большая карьера и куда сейчас он возвращается как домой. К слову, произведения Даши востребованы по всему миру - они есть в музейных и частных коллекциях. Его скульптуры украшают не только российские города - композиции можно встретить в Англии и Италии.

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