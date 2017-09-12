виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+8
Ср
утро
+10/+12
Ср
день
+19/+21
Ср
вечер
+14/+16

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.1694
Евро/Рубль:
  68.6490

По данным ЦБР (2017.09.12)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Сентябрь >
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 12.09.2017 (60.61)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Шигаева Алёна

Увеличить минимальную оплату труда предлагают до прожиточного минимума

Опубликовано: 12.09.2017 17:07

Изображение Увеличить по максимуму до минимума. В Министерство труда и социальной защиты России подготовили новый законопроект. Он предусматривает увеличение минимальной оплаты труда до размеров прожиточного минимума. Таким образом, сумма составит 9,5 тысяч рублей, сообщается на сайте ведомства.

Минимальный размер оплаты труда уже повышали в июле прошлого года. Тогда он был увеличен на 20% — до 7,5 тысячи. С июля 2017-го сумма выросла ещё на 300 рублей. Согласно документу, повышать минимальный размер оплаты труда будут в два этапа: с 1 января 2018 года до 85% прожиточного минимума и с 1 января 2019 года – до 100 %. Но, по мнению иркутян, неплохо было бы увеличить и размеры самого прожиточного минимума.

- Зарплаты у нас хорошие, цены - большие.  А так всё в целом у нас хорошо.

- Может, детские пособия прибавят, на этом скажется. Сейчас что, я иду как одинокая мама, получаю 500 рублей на ребёнка.

- У меня, в принципе, оклад стабильный идёт. И никак не зависит от этого. А для малоимущих, я думаю, это будет иметь значение.

- Дай Бог, значит, кому-то повезёт, будет получать больше зарплату.

- А на вашей жизни это как-то скажется?

- Ну если у меня повысится пенсия при этом, то да.

- Положительно скажется. Прожиточный минимум увеличится. Потому что у нас продукты дорожают, проезд дорожает, жизнь дорожает. Конечно, скажется положительно.

- Ну, конечно. Там же какие-то расчёты делают и минимальная там пенсия или там, зарплату к этому же уровню её подтягивают, правильно? Так что, конечно, скажется. Пусть повышают!

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5980889797211 Sec.