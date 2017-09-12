Автор: Шигаева Алёна

Увеличить минимальную оплату труда предлагают до прожиточного минимума

Опубликовано: 12.09.2017 17:07

Увеличить по максимуму до минимума. В Министерство труда и социальной защиты России подготовили новый законопроект. Он предусматривает увеличение минимальной оплаты труда до размеров прожиточного минимума. Таким образом, сумма составит 9,5 тысяч рублей, сообщается на сайте ведомства.

Минимальный размер оплаты труда уже повышали в июле прошлого года. Тогда он был увеличен на 20% — до 7,5 тысячи. С июля 2017-го сумма выросла ещё на 300 рублей. Согласно документу, повышать минимальный размер оплаты труда будут в два этапа: с 1 января 2018 года до 85% прожиточного минимума и с 1 января 2019 года – до 100 %. Но, по мнению иркутян, неплохо было бы увеличить и размеры самого прожиточного минимума.

- Зарплаты у нас хорошие, цены - большие. А так всё в целом у нас хорошо.

- Может, детские пособия прибавят, на этом скажется. Сейчас что, я иду как одинокая мама, получаю 500 рублей на ребёнка.

- У меня, в принципе, оклад стабильный идёт. И никак не зависит от этого. А для малоимущих, я думаю, это будет иметь значение.

- Дай Бог, значит, кому-то повезёт, будет получать больше зарплату.

- А на вашей жизни это как-то скажется?

- Ну если у меня повысится пенсия при этом, то да.

- Положительно скажется. Прожиточный минимум увеличится. Потому что у нас продукты дорожают, проезд дорожает, жизнь дорожает. Конечно, скажется положительно.

- Ну, конечно. Там же какие-то расчёты делают и минимальная там пенсия или там, зарплату к этому же уровню её подтягивают, правильно? Так что, конечно, скажется. Пусть повышают!

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