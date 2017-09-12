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Автор:
Виктория Малая

Сотни жалоб на большие суммы в расчетках за услуги ЖКХ стали поступать от жителей области

Опубликовано: 12.09.2017 16:34

Изображение Действительно, тарифы на территории всей России летом выросли на несколько процентов. Кроме того, изменилась и система расчета. В квитанциях появилась новая строка - деньги теперь стали взимать за отведение сточных вод. Этого норматива раньше не было.

Также оплата за электричество теперь сильно разнится в зависимости от категории дома - всего их девять. Надбавить за электроэнергию могут из за наличия в доме лифтов, домофонов, а также дополнительных освещаемых площадей, например, подвала или чердака. В итоге суммы за свет могут возрасти до десятка раз. Выход из ситуации есть - нужно организовать собрание собственников жилья. Для того, чтобы люди сообща приняли решение о том, что в их доме тарифы будут считать только по индивидуальным приборам учета - то есть за реальное потребление. Это действительно поможет сэкономить, но придется приложить усилия.  «Это перечень всех собственников с указанием доли каждого собственника в общем имуществе, второе - перечень тех, кто принял участие в этом общем собрании. Третье - это все решения собственников.  Реестры уведомления, подтверждения факта, что все были уведомлены. Получается хорошая такая пачка документов», - говорит Максим Тельтевский, эксперт по правовым вопросам СРО "Содружество ЖКХ".

Обратиться за помощью по сбору документов можно в управляющую компанию или в ТСЖ. Но если все-таки довести дело до конца, то цифры в квитанциях будут существенно меньше, чем у тех, кто предпочтет отмолчаться и платить за все сразу.

 

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