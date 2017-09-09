Автор: Маргарита Кислицына

Избирком подвел предварительные итоги единого дня голосования в Иркутской области

Опубликовано: 11.09.2017 18:54

Выбирали шесть мэров, 98 депутатов, 245 глав городских и сельских поселений. Многим удалось сохранить за собой пост. В Бодайбо мэр Евгений Юмашев пошел на третий срок. Главы Марково и Хомутово также неизменны - Галина Шумихина и Василий Колмаченко.

Теперь о новичках. В Шелехове уверенную победу на выборах главы одержал кандидат-единорос Сергей Липин. А в Усолье его однопартиец - Максим Торопкин. Усть-Кут выбрал в мэры бизнесмена Александра Душина. Уникальной в новейшей истории назвали ситуацию на выборах в Слюдянском районе. Там мэром с разрывом в 72 голоса стал кандидат от КПРФ - Алексей Шульц. А управлять Куйтунским районом будет в прошлом тяжелоатлетка Альбина Хомич. «Впервые практически на всех избирательных участках у нас была применена технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с помощью QR-кодирования», - рассказывает Эдуард Девицкий, председатель Избирательной комиссии Иркутской области .

Большинством голосов избирателей заручилась партия власти - это более шестидесяти процентов мандатов мэров и глав поселений, а также депутатов местных дум. Достижения коммунистов на этих выборах – 12%, у справедливороссов - чуть меньше двух. С 20-тью процентами - самовыдвиженцы. «У нас избирались мэры муниципальных районов. Шесть мандатов. Партия "Единая Россия" выиграла четыре. Депутаты муниципальных образований второго уровня, это вот сразу за мэрами, кого мы выбирали. Значит, 98 замещались. Мы выиграли 54 из 98. Это 55,1%. Партия сформировала большинство в думах города Саянска, Жигаловского и Бодайбинского районов», - говорит Сергей Брилка, секретарь ИРО ВПП "Единая Россия" .

Явка на муниципальных выборах в регионе составила 29%. Активнее всех голосовали жители Слюдянского, Жигаловского, Тулунского районов. В аутсайдерах Иркутск, Усть-Илимск и Саянск.

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