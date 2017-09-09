Автор: Анастасия Байдракова

В Иркутске стартовал открытый областной турнир по настольному теннису

Опубликовано: 11.09.2017 18:45

Он посвящен памяти заслуженного тренера России, основателя иркутской школы настольного тенниса Игоря Зусмана. О мастере и тех, кто продолжает его дело - в нашей рубрике "Спорт в лицах".

В зале дворца спорта Труд место за столами для начала заняли самые юные участники. Впрочем, это те, на ком сосредоточены все надежды. От них ждут серьезных побед - не только в домашних турнирах. Людмила Швайко - одна из сильных спортсменок. В своей категории 20 ракетка страны. Тренируется в Ангарске.«Тренер должен быть и добрым, и строгим. Потому что иногда на тренировках дети балуются, надо их успокоить. Чтобы тренер еще общался с детьми, не слишком строгий был», - рассказывает Людмила Швайко, участница соревнований.

Таким тренером - требовательным и внимательным - был Игорь Зусман, памяти которого посвящен турнир. Он воспитал более 50 мастеров спорта, женская команда "Байкал" под его руководством три раза становилась чемпионом страны. В последние годы иркутский настольный теннис сдал позиции, нужно наращивать результаты. «В сборной страны у нас, к сожалению, сейчас нет ни одного даже кандидата. Что во времена, когда мы с Игорем Карповичем работали в паре, у нас были в сборной Союза и России, это было бесконечным процессом. Хотелось бы это вернуть, поэтому такие турниры, которые памяти Игоря Карповича, тем более он символичен, чтобы найти ребят и попробовать их довести до уровня сборной Российской Федерации», - говорит Михаил Коршунов, старший тренер Иркутской области по настольному теннису.

Настольный теннис - технический вид спорта, говорит тренер. Нужны годы, чтобы дети заиграли. Но условия сейчас есть. В иркутском Академгородке работает специализированный зал.«Большой зал площадью 100 кв. метров. Российская федерация настольного тенниса нам помогла оснастить его самым современным оборудованием спортивным для проведения турниров любого уровня. И сейчас мы имеем один из лучших залов специализированных для занятий настольным теннисом за Уралом», - поясняет Виктор Каратуев, президент Федерации настольного тенниса Иркутской области .

В областном турнире участвуют более двухсот спортсменов всех возрастных категорий из Москвы, Иркутской, Кемеровской и Оренбургской областей, Красноярского и Забайкальского краев, республик Бурятия и Хакасия. Соревнования продлятся три дня.

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