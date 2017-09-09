Автор: Ирина Белогривая

Завершился третий этап Большого альпинистского марафона

Опубликовано: 11.09.2017 17:06

В субботу в районе станции "Огоньки" на старт вышли 165 велосипедистов. Им предстояло пройти дистанцию длиной в 3,5 километра. Трасса разноплановая. С затяжными подъемами и заболоченными участками.

Прошедший дождь только добавил сложностей. Гонка получилась по-настоящему экстремальной. Не все смогли дойти до финиша. Почти пятьдесят человек, а это каждый третий участник, снялись с соревнований. Ну а тех, кто финишировал, организаторы назвали настоящими героями. «Сегодня было очень трудно, но наверное поэтому и очень интересно! Когда сухо, просто катишь и катишь. А тут проявляются все твои навыки и умения. Отрабатываешь падения, технику управления велосипедом. Поэтому самый технически подготовленный человек показал лучший результат», - говорит Александр Улитин, победитель гонки "ВелоБАМ-2017".

По итогам заезда победителем "ВелоБАМа" среди мужчин стал Александр Улитин из Иркутска. Трасса ему покоряется уже в четвертый раз. Быстрее всех у женщин была Наталья Чеботарева. Спортсменка также представляла Иркутск. Имя абсолютного победителя Большого альпинистского марафона назовут 14 октября. Его определят по сумме баллов, набранных в результате всех трех этапов.

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