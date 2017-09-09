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Автор:
Яна Романова

XVII Международный форум молодых писателей начал работу в Иркутске

Опубликовано: 11.09.2017 17:02

Изображение Участники - более сотни литераторов из России, стран СНГ и зарубежья. На 6 дней работы программа насыщенная: семинары, лекции от мастеров жанра , например, писателя Романа Сенчина, творческие встречи с редакторами журналов "Иностранная литература", "Знамя".

Вместе с тем в Иркутской области совместно с Союзом писателей приняли решение возродить региональный писательский форум. В советские годы он назывался "Молодость. Творчество. Современность". Он будет проходить осенью. В этом году встречи литераторов приурочили к нескольким значимым датам для Иркутской области - 80-летиям региона, и наших земляков - Валентина Распутина и Александра Вампилова. «Мы будет проводить свой региональный форум и приглашать наших соседей, из соседних Сибирских регионов - мы с ними дружим по всем направлениям - вот это будет возрождено», - говорит Сергей Левченко,  губернатор Иркутской области.  «Это тот редкий случай, когда со всех концов страны приезжают молодые, инициативные авторы и пообщаться между собой, поделиться опытом, влиться в литературное сообщество. Именно очное участие важно, потому что в интернете многие знакомы, но это не то, а личная встрече никаким интернет общением заменена быть не может», - рассказывает Юрий Литвяк, участник форума молодых писателей .

В программе форума есть и культурная программа. Писатели и поэты в Иркутском Драмтеатре посмотрят спектакль по произведению Валентина Распутина "Последний срок", а также поедут на экскурсию в музей Тальцы.

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