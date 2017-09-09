Автор: Виктория Малая

Всероссийский экомарафон прошел на берегах Байкала

Опубликовано: 11.09.2017 16:57

Звезда программы "Ревизорро" собрала мусор на Байкал. Елена Летучая приняла участие в главной ключевой акции всероссийского экологического марафона. Девятого сентября волонтеры приводили в порядок заповедники и национальные парки по всей стране, в том числе в Хакасии, Красноярском крае и даже на Кавказе. Но самое масштабное мероприятие прошло на берегах Байкала.

Экомарафон в поселке Танхой начался с посадки деревьев и построении экотропы. Волонтеры говорят - марафон это не только уборка, но и созидание. На территории, расположенной рядом с заповедником "Баргузинский соболь", в субботу посадили кедры, сосны и боярышник. А также проложили тропу, которая поможет добраться до комплекса людям с ограниченными возможностями. Главный участник марафона телеведущая Елена Летучая говорит: прикладывать усилия к тому, чтобы планета стала чище, должен каждый. «Это наше будущее, это будущее наших детей. Мало кто задумывается о том, что если мы с вами ничего не будем делать, то что будет с планетой? Уже бедствие самое настоящее. Поэтому если мы с вами, своими руками хотя бы по чуть-чуть, в разных частых России, будет делать маленькое, хорошее, доброе дело, это маленькое дело перерастет во что то большое», - рассказывает Елена Летучая, телеведущая.

Уборка проходила в 182 точках на карте России, в ней участвовало семнадцать тысяч человек. В их числе много корпоративных волонтеров и школьников. Марафон направлен в том числе и на воспитание подрастающего поколения.«Всероссийский образовательный проект, который также является официальным мероприятием в год экологии, он проходил и будет проходить во многих регионах. Особенность в том, что дети работают на базе заповедников и на базе промышленных предприятий. Весь проект заповедная смена шел с экомарафоном рука об руку весь год», - говорит Мария Грачева, руководитель департамента по устойчивому развитию компании En+Group.

Пока волонтеры убирали берега Байкала в поселке Паньковка, на дно озера спустились водолазы. К счастью, мусора на глубине нашли совсем немного.

Главный всероссийский волонтерский экомарафон вырос из акции "360 минут ради Байкала". Она стартовала в 2011 году на мысе Улирба. Теперь количество участников и география проекта с каждым годом растет. Но самое важное достижение то, что загрязненных территорий становится все меньше. «Здесь кроется эффект от государственно-частного партнерства. Несмотря на то, что оно направлено с точки зрения бизнеса на непонятный результат, бизнес на этом не зарабатывает, это абсолютно социальная акция. Но она очень важна для государства, для всех жителей страны», - рассказывает Илья Разбаш, начальник отдела по связям с общественностью "Вода России" .

Экомарафон в этом году включен в официальный список мероприятий года экологии. Волонтерам на объектах помогает в том числе спецтехника и даже вертолеты. В этом году масштаб акции грандиозный - в течении года приводить в порядок заповедные места России будут порядка ста тысяч волонтеров.