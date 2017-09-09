Автор: Ирина Белогривая

В Иркутске прошел финал ежегодного конкурса "Битва хоров"

Опубликовано: 11.09.2017 16:30

Куйтунский хор "Русская песня" стал лучшим в регионе. Среди участников вокальные коллективы со всей Иркутской области. Конкурс проводится среди пожилых людей.

До начала несколько минут, а в фойе не смолкает шум. Хорошенько распеться, отточить сложные моменты. Живое пение, без фонограмм. Главное условие конкурса. Народные, песни военных лет. Каждый хор готовил к финалу по три композиции. «Готовимся постоянно. Два раза в неделю занимаемся. У нас в хоре в основном пенсионерки. Молодежь приходит. И мы ее обучаем. То есть как бы к себе берем под крыло», - рассказывает Татьяна Козик, участник народного хора "Вольница" п. Оек.

Сегодня со сцены звучат голоса двенадцати лучших коллективов со всей области. Первоначально на конкурс заявлялось больше трех десятков. Здесь те, кто сумел пройти жесткий отбор региональных этапов. В этом году финал "Битвы хоров" в Иркутске проходит на средства президентского гранта. Его получила для реализации проекта «Пенсия – прекрасное начало! » общественная организация Клуб "Губерния". В марте провели спартакиаду для пожилых людей. Вторую часть средств направили на "Битву хоров". Ее победителя ждет диплом. И, возможно, поездка на Всероссийскую битву хоров. В прошлом году в Курске Иркутскую область представлял хор из поселка Марково. «В нашем хоре была самая старшая участница конкурса. Больше восьмидесяти лет женщина. И все восхищались, как она поет, как она выглядит. Это такое активное долголетие, а значит все впереди. Вот то настроение, которое несут люди старшего поколения, оно достойно всякой похвалы», - говорит Надежда Козлова, председатель регионального отделения "Союза пенсионеров России".

"Битва хоров" - конкурс ежегодный. Готовятся к нему серьезно. Разучивают новые песни, шьют костюмы. Для исполнителей это не только возможность со сцены заявить о себе, но и пообщаться. Это и волнение, и радость одновременно.