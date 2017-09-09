Автор: Виктория Малая

Дольщики одной из строительных компаний Иркутска и переселенцы рискуют остаться без жилья

Опубликовано: 11.09.2017 15:17

Жители аварийных домов на Пискунова рискуют замерзнуть этой зимой. А почти четыреста дольщиков одной из строительных компаний Иркутска остались без жилья. У одних ипотеки и кредиты, у других условия жизни такие, что каждый день они могут оказаться на улице. Как связаны эти две истории? И что помешало закончить строительство новых домов?

Вся канализация вытекает на улицу. Жители аварийных домов показывают условия, в которых им приходится жить. Этим домам уже больше ста лет. Кажется, даже местные коты, сидя на полуразвалившихся оконных рамах, с нетерпением ждут переселения. Люди рассказывают, зимой приходится укладывать на пол сразу по три ковра - ветхое строение промерзает насквозь. В последнее время люди буквально сидели на чемоданах - расселить их должны были в ближайшее время. Однако на деле все оказалось непросто. Компания застройщик утверждает, изначально в договоре, который строители заключили с администрацией города, были указаны неверные цифровые показатели. Ошибки в расчетах привели к тому, что выполнить все обязательства теперь невозможно. «И здесь нам конечно как жителям хотелось бы, не чтобы два титана между собой боролись, а чтобы они между собой договорились и нашли какое то альтернативное решение. В котором можно было бы оставить договор развития застроенных территорий. И расселить наши девять домов», - рассказывает Ирина Мельникова, житель аварийного дома .

Дома, которые должны были возвести для переселенцев, попадают в зону, отмеченную на генплане города красными линиями. Место зарезервировано под магистральную дорогу. Строить здесь нельзя. Но застройщик должен исполнить обязательства: если компания не расселит тех, кто живет в аварийных домах, рискуют остаться без квартир в том числе и дольщики. Администрация может расторгнуть договор в одностороннем порядке. «Сейчас нагнетается обстановка в отношении застройщика о том, что он подписав договор, приняв на себя эти обязательства, сейчас отказывается. Никто не отказывается. При заключении договора были заложены неверные параметры. Сумма, которая заложена, должна реализовываться от этого проекта. Если расселить эти девять домов, то это минус двести десять миллионов»,- поясняет Надежда Якимова, юрист строительной компании.

Однако уступать администрация города не намерена. «Застройщик изначально согласился, что расселяет он определенный объем. И строит и занимает он определенную площадку. Это в принципе неединственный случай. У нас много договоров РЗТ и все строители всегда строят с учетом красных линий и ни у кого это ажиотажа и коллапса не вызывает. Нас такая позиция застройщика не устраивает. Есть договор, есть обязательства. И он должен их исполнить», - говорит Маргарита Ли, руководитель аппарата администрации г. Иркутска .

В истории с жильцами с улицы Пискунова рано ставить точку. Дольщики все-таки надеются на компромиссное решение. А переселенцев в том числе волнует то, что впереди суровая сибирская зима. Которые они просто боятся не пережить в своих почти развалившихся домах.