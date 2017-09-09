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Автор:
Анастасия Байдракова

Областная спартакиада "И невозможное возможно..." прошла в Иркутске

Опубликовано: 11.09.2017 15:12

Изображение Для этих спортсменов участие в соревнованиях - уже победа. Соревнования объединили людей с нарушениями здоровья по всему региону.

Звенящий шарик, который надо отбить, стол с высокими бортами и неподдельный азарт. Этот микс аэрохоккея и настольного тенниса называется шоудаун. Придумал игру еще в 60-х слепой канадец Джо Льюис, но широкое распространение она получила только в начале 21 века. На спартакиаде в Иркутске свои силы в новом виде спорта участники пробовали с удовольствием. Впрочем, активность можно было проявлять в самых разных дисциплинах. Только легкая атлетика - это и бег, и метание ядра, и прыжки. А еще есть шашки, шахматы, дартс, волейбол сидя. «Вставать нельзя. Подачи хорошо идут, а когда их отбиваешь, сложнее. Я тоже играю, привык уже. А было сложнее», - рассказывает Владимир Кузьмин, участник спартакиады.

Участвовать в первой областной спартакиаде "И невозможное возможно..." приехали 240 спортсменов со всей области. Усть-Илимск, Братск, Тайшет - делегатов прислали 22 района. Принимали организаторы по одной команде в 4-х нозологических группах, хотя в некоторых территориях желающих поехать было больше.   «Сегодня я выступила отлично, мне кажется. Потому что я сегодня бегала первая, у меня метание было 13 метров мяча, ну и бег был. В общем, я старалась выполнить все свои нормы, которые для меня важно было», - делится Татьяна Малкова, участница спартакиады .

Инициаторами проведения соревнований стали областные отделения Всероссийского общества инвалидов. Региону давно не хватало большого массового мероприятия. «Сегодня спорт высших достижений у нас развивается, в Сурдлимпиаде только 9 медалей было завоевано нашими спортсменами. А именно развитие массового спорта, доступность занятий спортом на местах - вот это важно. Важно показать, что такие энтузиасты на местах есть, что в муниципальных образованиях адаптивный спорт имеет место, живет и развивается», - говорит Илья Резник, министр спорта Иркутской области. 

Областная спартакиада - это возможность пообщаться, сравнить свой уровень с подготовкой других спортсменов. А еще стимул, чтобы тренироваться дальше - и добиваться успехов.

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