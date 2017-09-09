Автор: Маргарита Кислицына

Иркутянка Оксана Кошелева удержала два мотоцикла

Опубликовано: 11.09.2017 15:04

Иркутянка Оксана Кошелева вновь попала в историю силового экстремального спорта. В этот раз все прошло на праздновании в честь дня рождения Улан-Удэ. Кошелева в течение минуты удерживала привязанные тросами к рукам два рвущихся в разные стороны мотоцикла.

Мощность каждого байка 200 лошадиных сил. К шоу спортсменка готовилась больше полугода. «Никто не подсказывал. Мы просто собираем весь транспорт, чтобы войти, как абсолютно сильная женщина. Остался теплоход. Все есть», - говорит Оксана Кошелева.

За четыре года занятий силовым экстримом Кошелева сдвинула с места транспорт общим весом около 140 тонн. Среди них туристический автобус, вагон ретротрамвая, заводской погрузчик, вертолет МИ-8 и четыре большегрузных автомобиля, общий вес которых более 50 тонн.

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