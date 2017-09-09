Автор: Марина Беклемишева

Фильм "Байкал - сердце мира 3D" представили на экономическом форуме во Владивостоке

Опубликовано: 11.09.2017 15:00

Картину показали в уникальном панорамном кинотеатре Дальневосточного федерального университета. Лента получила тёплые отзывы от российских и зарубежных участников форума. Гости оценили масштаб, красоту и сложность съёмок, а также социально-образовательную значимость фильма, - сообщают на сайте года экологии в России. "Байкал - сердце мира 3D" - это международный проект, который объединил специалистов России, Франции, США и Германии.

Главная задача картины - рассказать о проблеме сохранения пресной воды в мире. Именно в Байкале содержится пятая часть всех мировых запасов пресной воды. Съёмки проходили в Баргузинском заповеднике, Чивыркуйском заливе, на Ушканьих островах, острове Ольхон. Зимой съёмочная группа работала в экстремальных условиях - операторы погружались под воду при температуре воздуха -35 градусов. Проект осуществили при поддержке федерального минкульта, а также Министерства природных ресурсов России.

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