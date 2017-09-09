виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+6
Вт
утро
+10/+12
Вт
день
+19/+21
Вт
вечер
+13/+15

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.9966
Евро/Рубль:
  68.6923

По данным ЦБР (2017.09.09)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Сентябрь >
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 11.09.2017 (650.09)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Марина Беклемишева

Фильм "Байкал - сердце мира 3D" представили на экономическом форуме во Владивостоке

Опубликовано: 11.09.2017 15:00

Изображение Картину показали в уникальном панорамном кинотеатре Дальневосточного федерального университета. Лента получила тёплые отзывы от российских и зарубежных участников форума. Гости оценили масштаб, красоту и сложность съёмок, а также социально-образовательную значимость фильма, - сообщают на сайте года экологии в России. "Байкал - сердце мира 3D" - это международный проект, который объединил специалистов России, Франции, США и Германии.

Главная задача картины - рассказать о проблеме сохранения пресной воды в мире. Именно в Байкале содержится пятая часть всех мировых запасов пресной воды. Съёмки проходили в Баргузинском заповеднике, Чивыркуйском заливе, на Ушканьих островах, острове Ольхон. Зимой съёмочная группа работала в экстремальных условиях - операторы погружались под воду при температуре воздуха -35 градусов. Проект осуществили при поддержке федерального минкульта, а также Министерства природных ресурсов России.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.594388961792 Sec.