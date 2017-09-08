Автор: Яна Романова

Празднования в честь Святителя Иннокентия прошли в Качугском районе

Опубликовано: 08.09.2017 20:34

Торжества в честь 220-летия со дня рождения Святителя Иннокентия и 40-летия его канонизации Русской Православной церковью, а также открытие культурно-просветительского центра его имени прошли сегодня в селе Анга Качугского района. В девять утра началась литургия и освящение Свято-Иннокентьевской церкви. Она построена на том месте, где раньше стояла старинная Ильинская церковь, возведенная в 1804 году и долгое время являвшаяся главной для православных верующих большого прихода окрестных деревень. Завершился праздник в Анге открытием Международного этнокультурного фестиваля «Ангинский хоровод», на который съехались фольклорные коллективы со всей России.