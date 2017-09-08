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Автор:
Марина Беклемишева

Моцарт и Чайковский - в программе фестиваля "Звёзды на Байкале"

Опубликовано: 08.09.2017 19:55

Изображение В Музыкальном театре выступает знаменитый камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением народного артиста Юрия Башмета. Этот прославленный коллектив не в первый раз становится гостем иркутского фестиваля. Маэстро Башмет был здесь в 2006 и 2015-ом.

Музыканты говорят: едут в Иркутск, как на праздник - к лучшим друзьям и самой доброжелательной публике. «Это большая радость для нас - тут встречаться вместе, не только музицировать, просто время проводить, так как мы все дружим, мы все друзья. Поэтому как бы собирается семья. Публика замечательно слушает и большой энтузиазм. Мы это чувствуем и потому, может, ещё даже лучше играем, чем нормально», - говорит Юлиан Рахлин, скрипач, Австрия. 

В программе нынешнего фестиваля есть досадные изменения. Народная артистка России Ксения Раппопорт не сможет прилететь в Иркутск из-за болезни. Спектакль "Неизвестный друг" на сцене музтеатра не состоится.

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