Моцарт и Чайковский - в программе фестиваля "Звёзды на Байкале"

По данным ЦБР (2017.09.08)
Выпуск новостей за 07.09.2017 (61.57)
В Музыкальном театре выступает знаменитый камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением народного артиста Юрия Башмета. Этот прославленный коллектив не в первый раз становится гостем иркутского фестиваля. Маэстро Башмет был здесь в 2006 и 2015-ом.
Музыканты говорят: едут в Иркутск, как на праздник - к лучшим друзьям и самой доброжелательной публике. «Это большая радость для нас - тут встречаться вместе, не только музицировать, просто время проводить, так как мы все дружим, мы все друзья. Поэтому как бы собирается семья. Публика замечательно слушает и большой энтузиазм. Мы это чувствуем и потому, может, ещё даже лучше играем, чем нормально», - говорит Юлиан Рахлин, скрипач, Австрия.
В программе нынешнего фестиваля есть досадные изменения. Народная артистка России Ксения Раппопорт не сможет прилететь в Иркутск из-за болезни. Спектакль "Неизвестный друг" на сцене музтеатра не состоится.