Автор: Алексей Келэвро

Ребенок погиб на качелях в Черемхово

Опубликовано: 08.09.2017 19:25

Погиб на детской площадке. Десятилетни мальчик в Черемхово запутался в веревках качели. Мимо проходила сотрудница рядом расположенной парикмахерской. Прохожий помог женщине освободить ребенка от верёвок и спустить на землю. Они вызвали скорую. Но приехавшие врачи скорой помощи констатировали смерть мальчика. Трагедия произошла во дворе многоэтажного дома на детской площадке.

В следственном управлении Следственного комитета началась проверка по факту смерти ребенка. «Известно, что семья мальчика полная, благополучная , на учете в ППДН не состоит. Следователи устанавливают свидетелей и очевидцев произошедшего и по окончании проверки будет принято процессуальное решение», - говорит Олеся Саренкова, старший инспектор отдела процессуального контроля СУ СКР по Иркутской области .