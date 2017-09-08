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Автор:
Алексей Келэвро

Ребенок погиб на качелях в Черемхово

Опубликовано: 08.09.2017 19:25

Изображение Погиб на детской площадке. Десятилетни мальчик в Черемхово запутался в веревках качели. Мимо проходила сотрудница рядом расположенной парикмахерской. Прохожий помог женщине освободить ребенка от верёвок и спустить на землю. Они вызвали скорую. Но приехавшие врачи скорой помощи констатировали смерть мальчика. Трагедия произошла во дворе многоэтажного дома на детской площадке.

В следственном управлении Следственного комитета началась   проверка по факту смерти ребенка. «Известно, что семья мальчика полная, благополучная , на учете в ППДН не состоит. Следователи устанавливают свидетелей и очевидцев произошедшего и по окончании проверки будет принято процессуальное решение», - говорит Олеся Саренкова, старший инспектор отдела процессуального контроля СУ СКР по Иркутской области .



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