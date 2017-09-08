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Автор:
Альфия Еремеева

Новые правила внедряют в общественном транспорте Иркутска

Опубликовано: 08.09.2017 18:46

Изображение С 15 сентября оплачивать проезд нужно будет при входе. Это требование федерального законодательства давно успешно применяют в большинстве городов России. При оплате до начала поездки пассажир получает билет.

А это - документальное подверждение самого факта перевозки. Нововведение касается всех видов общественного транспорта - частного и муниципального. Об этом городская администрация оповестила всех перевозчиков на общем собрании. «Каким образом у нас пассажир будет заходить в салон - это уже вопрос сугубо технический и должен решаться каждым перевозчиком в отдельности.  Закон не разграничивает в какую дверь должен заходить пассажир - в переднюю, среднюю или заднюю. Единственное требование - договор перевозки путём получения билета должен быть был заключен перед началом поездки», - говорит Булат Тугутов, начальник управления транспорта администрации Иркутска . 

Владельцы автобусов и маршруток могут самостоятельно решить проблему с билетами - закупить валидаторы или ввести в штат кондукторов. Пассажирам напоминать об оплате на входе будут объявления. Переход на новые правила будет постепенным. Чтобы оно вошло в привычку, понадобится как минимум несколько недель, считают в администрации Иркутска. Зато такой шаг позволит упорядочить пассажирские перевозки по городу.

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