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Автор:
Анастасия Байдракова

"Мы - сибирской породы": Шелеховский район

Опубликовано: 08.09.2017 18:43

Изображение Километры тайги - и масштабное промышленное производство. Живописные места, где так хорошо провести выходные, и небольшие тихие поселки. Наша программа продолжает проект "Мы - сибирской породы". Он посвящен 80-летию региона.

Шелеховский район официально образован в 1993-ем, население - 65 тысяч человек, из них большинство живет в самом Шелехове. И хоть многие поселки на этой территории возникли больше двухсот лет назад, главные страницы ее истории связаны с районным центром. «Поселили нас - дом был, но еще не было ни отопления, ни водопровода, ни канализации. Печное отопление было, слава богу. Электричества не было и коптилочку сделали, вот пузыречек с фитильком ватным, вот так вот жили первое время», - вспоминает Нина Митрофанова, первостроитель г. Шелехова.

Когда летом 54 года молодой специалист Нина Митрофанова приехала строить Шелехов, города не было. Только строительная площадка, изрытая траншеями, и около двухсот рабочих. Первые комсомольцы днем работали, а по вечерам занимались самодеятельностью.«Какие-то пьесы, какие-то чего-то - неохота же дома сидеть при коптилке. Ну вроде мы самодеятельностью занимались. И вот мечтали баян купить. Ну так вот разучивали танцы, и все под "тра-ля-ля"», - делится Нина Митрофанова, первостроитель г. Шелехова.

Деньги на баян зарабатывали в единственный выходной - выходили на карьер добывать бутовый камень. Память о первостроителях в Шелехове повсюду. Вот улица Орловских комсомольцев - когда объявили призыв на Всесоюзную комсомольскую ударную стройку, именно из этого города приехало большинство добровольцев. Кстати, у города был шанс стать уникальным в масштабе всей России.«У первостроителей возникла идея превратить Шелехов в город-сад и город - сибирскую Венецию. Хотя два несовместимых вроде понятия. Венеция должна была образоваться от того, что перекрыли бы речку Олху, разлилось бы море до современного Шелехова и было бы порядка сорока мостов. По улицам мы бы сейчас ходили, перепрыгивали, перебирались с моста на мост, это было бы очень оригинально», - рассказывает Александр Наумов, журналист, краевед .

Венеция не получилась, а вот город-сад воплотился: Шелехов очень зеленый.

Григорий Иванович Шелехов. Российский купец, мореплаватель. Как назвал его Державин в эпитафии, "Колумб земли Российской". Его имя было присвоено рабочему поселку в 1956 году. А до этого рабочая молодежь называла место своего жительства "Междугорском". Так бы оно могло и остаться, если бы не официальное решение властей, которое, кстати, по тем временам выглядело довольно странно: казалось бы, имя купца присваивается молодому, новому, растущему городу. Но в то время приняли в расчет, что Григорий Шелихов был все-таки первооткрывателем.

Российским Колумбом в городе его имени очень гордятся. На гербе - промысловая шхуна "Галиот".

А вот об этом памятнике знают немногие даже коренные шелеховчане. Памятник первостроителям - железобетонная палатка - стоит посреди леса. Но что поделать, если именно отсюда первостроители пешком ходили строить ИрКАЗ. Вот и сейчас звуки работающего завода слышны здесь.

Своим появлением Шелехов обязан Иркутскому алюминиевому заводу. Производство сначала хотели разместить в Иркутске, ближе к ГЭС. Но прикинули объемы продукции и решили перенести завод. ИрКАЗ и сегодня градообразующее предприятие. Выпускает больше 400-сот тонн алюминия в год. Впрочем, сейчас акцент не на количество, а на качество. «Технический алюминий - это алюминий, который производится в электролизере, доставляется ковшом, заливается в миксер и разливается в определенные формы. Это просто технический алюминий. Продукция с добавленной стоимостью - это в тот самый технический алюминий добавляют лигирующие элементы. Такие металлы, как кремний, титан, стронций, магний, марганец», - говорит Олег Буц, генеральный директор Иркутского алюминиевого завода.

Еще один символ Шелехова - знак на въезде, серп и молот. Установили его 50 лет назад, к юбилею Октябрьской революции. А через неделю после установки поднялась паника. «Вдруг кто-то из работников обращается в администрацию ИрКАЗа. ИрКАЗ установил этот памятник. "А здесь же политическая ошибка!" Квадратный боек молота смотрел в сторону серпа, хотя должен был смотреть в сторону Чистых Ключей. Здесь так перепугались, что за один вечер - ближайший же вечер - бригада ремонтно-механического цеха приехала и переделала: спилила один уголок, добавила другой, и в таком виде этот памятник сейчас существует», - рассказывает Александр Наумов, журналист, краевед.

Еще один уголок Шелеховского района - поселок Шаманка. Его история - история ссыльных. Шаманка образовалась как поселок при леспромхозе. В течение всей зимы бревна заготавливали и свозили их на берег Иркута, где укладывали в большие штабеля. Ну а весной оставалось лишь выбить подпорки, после чего бревна сами катились вниз и плыли вниз по течению к Иркутску.

Сначала в тайгу под Иркутском отправляли раскулаченные семьи с Украины, после войны привезли пленных японцев и целый эшелон литовцев. Были и местные, кто приехал на заработки из деревень. Работали в леспромхозе, жили дружно. Литовцы учили сибиряков держать коз, коптить сало и рыть колодцы. «А вот у нас был такой литовец Будрис - мы почему-то считали, что он колдун. Потому что он ходил с ивовой веточкой и показывал: тут будет колодец. А мы его боялись почему-то, думали колдун, маленькие всегда: вот придет Будрис и заберет тебя! Пугали нас этим Будрисом», - вспоминает Людмила Фомина, житель пос. Шаманка .

Леспромхоз работает и сейчас, но объемы совсем не те. Большой когда-то поселок превратился в уютное место отдыха, на которое сурово смотрят с горы бурятские воины в остроконечных шапках.

А еще Шелеховский район - это лес. Километры бескрайней красивейшей тайги. Для иркутян - возможность отдохнуть. Каждые выходные в леса Шелеховского района устремляются десятки и даже сотни туристов и дачников. Ведь это уникальная возможность побыть наедине с природой.

 

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