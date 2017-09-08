Автор: Шигаева Алёна

Спортобзор

Опубликовано: 08.09.2017 17:20

Баскетбольный клуб "Иркут" одержал вторую победу в рамках матчей Кубка Сибири и Дальнего Востока. А иркутский дзюдоист стал бронзовым призёром на международном турнире.

В очередном матче Кубка Сибири и Дальнего Востока по баскетболу "Иркут" встретился с соперниками из Новосибирска. Игра завершилась счётом 92:90 в пользу иркутян. Но выигрыш с разницей в два очка не позволил оранжево-чёрным занять первую строчку в турнирной таблице. Завтра в полуфинале новосибрцы сыграют с соперниками из Красноярска. А команда Приангарья, заняв 3-е промежуточное место, встретится со «Спартаком-Приморье». Финал Кубка пройдёт в воскресенье во дворце спорта "Труд".

Иркутский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков стал бронзовым призером на международном турнире во Владивостоке. Соревнования проходили в рамках спортивной программы третьего восточного экономического форума. Сам турнир носит имя Дзигоро Кано, основателя японской школы Дзюдо. Иркутянин одержал победу в весе 66 килограммов.

Бездорожье и адреналин. "Кочкодром-2017" пройдет 10 сентября на солдатском карьере в Шелехове. Для участия пилоту требуется только водительское удостоверение, стаж за рулем не имеет значения. Соревнования по джип-спринту пройдут в трех классах: сток, стандарт и спорт.

А 16 сентября более шести тысяч жителей Иркутской области примут участие в "Кроссе Нации-2017". Свои легкоатлетические способности проверят не только спортсмены, но и все любители бега. В Иркутске старт будет дан в 13 часов от памятника Александру Третьему. Для участия в «Кроссе Нации» необходимо зарегистрироваться и получить номер. Сделать это можно с 13 по 15 сентября. А так же в день забега.