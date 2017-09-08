Автор: Марина Беклемишева

Инициативная группа в микрорайоне Зеленом в Иркутске помогает животными

Опубликовано: 08.09.2017 16:40

"Мы в ответе" - так назвала себя инициативная группа в иркутском микрорайоне Зелёном. Этим летом люди там начали лечить и стерилизовать бездомных собак. Не дожидаясь помощи городских властей или спонсоров, они практическим всем районом помогают животным и самим себе.

Эта добрая история началась с Грина - овчарки, которую назвали в честь микрорайона Зелёного. Несколько месяцев назад кобель лежал у остановки и несколько дней не мог встать. Тогда инициативная группа решила помочь умирающему псу. «Все собрались, нашли машину, нашли сразу же деньги, мужчины взяли собаку, я принесла плед, мы её погрузили в машину, отвезли на Красноказачью, поставили катетер, вылечили её, пристроили в Лесной на передержку, на долечивание», - рассказывает Наталья Никитина, житель микрорайона Берёзовый г. Иркутска.

Сейчас Грин живёт у новых хозяев в частном доме. И у него всё хорошо. Чего не скажешь об этих бездомных собаках, которых в Зелёном несколько десятков. Их отстреливают, травят, жестоко забивают лопатами, - рассказывают жители микрорайона. Они видят ещё живых отравленных и беспомощных псов, а потом - их трупы на обочинах. Та самая инициативная группа решила продолжить начатое. Женщины собирают деньги на лечение и стерилизацию животных: расклеивают объявления, публикуют их в соцсетях, ставят банки для пожертвований в магазинах. На собранные за полтора месяца средства стерилизовали четырёх собак. Сначала псов прикармливают, затем везут в больницу. А после на каждого надевают ошейник с надписью: животное не агрессивно. «У каждого сразу распределились свои обязанности, мы нашли машины, сами возим, сами ловим. Просто съездила в один город, в командировку. И заметила, что у них там нет ни одной бездомной собаки. И когда спросила: где собаки-то? Они сказали, что их всех отстреляли. И теперь у них крысы», - говорит Наталья Беленькая, житель микрорайона Зелёный г. Иркутска.

Это Рита, ей сделали операцию неделю назад. Сейчас собака на передержке, она ласковая, отпускать её обратно на улицу людям жалко. Возможно, для неё найдётся хозяин. Ведь домашние собаки в Зелёном - в основном бывшие бездомные. Из тех, кого могли отравить или забить до смерти, выросли ласковые и любящие питомцы. Кобу будущая хозяйка подобрала ещё щенком. Майа - любимица семьи Натальи - по счастливому виду собаки догадаться о её прошлом сейчас сложно.

А вот Люся - настоящий старожил микрорайона. Её в семью взяли тоже с улицы - взрослой собакой - и уже 12 лет она домашняя любимица. Но бездомных псов всё равно становится больше. И стерилизация - самый гуманный способ сократить их численность. Главное, чтобы нашлись люди, неравнодушные к собачьему горю.