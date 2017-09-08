Автор: Маргарита Кислицына

Короткометражку про Владимира Путина сняли в Ангарске

Опубликовано: 08.09.2017 15:09

Ангарская киностудия представила серию киноновелл под объединяющим заголовком «Большой, любимый, дорогой». Главные роли в игровом фильме исполнили дети. Самому старшему из актёров всего 15 лет. Президента показывают в разном возрасте.

В четырех эпизодах маленького Путина играет десятилетний ребенок, еще в одном - дошкольник. Фильм появился как зачётная работа для детей, которые год учились в киностудии актёрскому мастерству. Картина рассказывает о доброте, самоотверженности, честности и умении признавать ошибки. «Эта личность известна каждому. От взрослого человека, заканчивая школьниками разного возраста. Поэтому мы посчитали, что это будет интересно смотреть любому зрителю. Как говорит наш сценарист, если бы у нас был костюм Ивана Грозного, мы бы сняли такой фильм про Ивана Грозного», - говорит Оксана Меринова, продюсер фильма.

Авторы проекта утверждают, что политики в фильме нет. Он рассчитан на детскую аудиторию. Однако, без «перчинки для взрослых» не обошлось. Маленькие артисты свой экзамен сдали. Скоро фильм опубликуют в Интернете, увидеть его смогут все желающие.

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