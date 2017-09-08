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Автор:
Алексей Келэвро

В Байкальске рабочие укладывают асфальт в ливень

Опубликовано: 08.09.2017 15:06

Изображение Водостойкие дорожники. На видео, которое выложили в сеть очевидцы, рабочие укладывают асфальт прямо под ливнем. Заполняя дорожной смесью огромные лужи. Все это происходит в Байкальске на строительстве автомагистрали. Рвение строителей поскорее сдать объект вполне объяснимо, однако возникает вопрос о качестве.

Если и вы стали очевидцем необычного события или происшествия и хотите, чтобы об этом узнали тысячи зрителей, присылайте свои фото- и видеоматериалы на почту редакции "Новостей" news@as.baikal.tv или свяжитесь с нами по телефону 28-10-07. Также работают наши группы в вотсап, вайбер и телеграм. Не оставайтесь в сторон.

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