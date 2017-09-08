Автор: Алексей Келэвро

В Байкальске рабочие укладывают асфальт в ливень

Опубликовано: 08.09.2017 15:06

Водостойкие дорожники. На видео, которое выложили в сеть очевидцы, рабочие укладывают асфальт прямо под ливнем. Заполняя дорожной смесью огромные лужи. Все это происходит в Байкальске на строительстве автомагистрали. Рвение строителей поскорее сдать объект вполне объяснимо, однако возникает вопрос о качестве.

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