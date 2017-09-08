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Автор:
Алексей Келэвро

Водитель трактора погиб в Осинском районе

Опубликовано: 08.09.2017 15:04

Изображение Известно, что мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. ДТП произошло возле деревни Прохоровка. От полученных травм 33-летний водитель сельскохозяйственной техники погиб на месте.

Сейчас специалисты будут выяснить причины ДТП и  что делал водитель вездеходной техники в лесу. Не исключено, что мужчина занимался незаконной вырубкой деревьев.  Это уже восьмой случай с начала года с участием подобных средств передвижения. В конце августа сотрудникам полиции даже пришлось стрелять по колесам, чтоб остановить лихача в Аларском районе. За рулем трактора находился 39-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину привлекли к административной ответственности и поместили в спецприемник. Технику поставили на штрафплощадку.

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