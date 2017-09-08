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Автор:
Альфия Еремеева

Несколько иркутских семей лишились крова после сильного пожара

Опубликовано: 08.09.2017 15:02

Изображение Им негде жить. Пожар произошло ещё в начале лета. Но погорельцы до сих пор не знают, куда переехать. Где они живут сейчас и могут ли рассчитывать на новые квартиры?

Подаёт голос эта сторожевая собака больше по привычке. Её будка - всё, что уцелело, от пожара. Самая окраина Иркутска, Ленинский округ. На этом месте раньше стоял многоквартирный деревянный дом. Он уже был ветхим и подлежал сносу. Но очередь до аварийной постройки так и не дошла. «Я за машинкой сидела. Подрубала что-то. Правнучка говорит - я пойду, в туалет сбегаю. Бежит назад. Мы горим! Забор-то горит. Господи, страх-то какой! И всё, больше ничего не помню. Вытаскивали, выволакивали», - вспоминает Клавдия Шеина, погорелец .

Как раз на этой части здания пожар остановился. Вот только находиться в доме невозможно. Холодно, темно, все вещи в копоти, осыпается потолок. Но покидать свою родную комнату, даже в таком состоянии, пенсионерка не хочет.

Анна Малюта тоже раньше жила в деревянном доме. Рассказывает, сейчас приходится ночевать вот в этой машине. Так и провели всё лето. У женщины двое детей - 10 и 15 лет. Пока болеют, на время переехали к родственникам.«Даже не знаю, где нам находиться, где нам жить. У ребятишек даже нет элементарно места, где бы уроки делать.  Вещами помогают друзья. Как-то более -менее собрала ребятишек в школу. Друзья, знакомые помогали», - рассказывает Анна Малюта, погорелец .

Переехать погорельцам предлагали в общежитие на улице Воровского. Это маневренный муниципальный фонд. Именно здесь находят временный приют те, кто внезапно лишился крова. Например, в комнатах до сих пор живут пострадавшие от подтопления в августе прошлого года.

Но никто из нынешних погорельцев заявление на заселение в маневренный фонд не написал. Они считают, что им должны предоставить нормальное жилье. А никак не комнату в общежитии. «Сейчас ходим по знакомым. Потому что негде жить, зима. Людям тоже надоедать не хочется. Но вот везде просим, пишем. Но никуда и ничего», - говорит Галина Дрёмина, погорелец .

Но маневренный фонд - это пока единственный вариант для переезда, объяснили нам в комитете по управлению Ленинским округом Иркутска. В общежитии можно будет находиться до того момента, пока в бюджете города не появятся дополнительные деньги для включения погорельцев в перечень переселения.«Из семи помещений шесть находятся в собственности. Одна муниципальная квартира. Но в квартире никто не проживает. То есть там никто не требует никакой компенсации. Четырём семьям, обратившимся в соцзашиту, предоставлена выплата в размере ста тысяч. Две семьи встали на учёт в фонд нуждающихся», - объясняет Марина Левичева, начальник управления ЖКХ комитета по управлению Ленинским округом Иркутска .

Когда появятся те самые дополнительные средства и как быстро будет двигаться очередь? Точного ответа на этот вопрос нет. Но городские власти обещают - о погорельцах с окраины не забудут. А пока им нужно рассчитывать только на свои силы.

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