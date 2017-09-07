Автор: Альфия Еремеева

Байкальский интернет-форум проходит в Иркутске

Опубликовано: 07.09.2017 19:37

Социальные сети как способ продвижения бизнеса. Байкальский интернет-форум в очередной раз собрал самых активных пользователей сети. С этого года мероприятие получило статус всероссийского. Выступают перед аудиторией московские и санкт-петербургские специалисты. А также эксперты из Кемерово и Иркутска.

Они рассказывают, какими инструментами стоит пользоваться для продвижения в соцсетях, где брать идеи и как добиваться внимания подписчиков. Обсуждаю и законодательные моменты. Так, в этом в этом году появилось несколько федеральных законов, которые ограничивают торговлю в интернете. «Все компании, которые собирают номера телефонов и электронные почты для своих потенциальных клиентов, попадают под действие закона о персональных данных. Там очень много нюансов, как и в законе об онлайн кассах, в которых нужно было разобраться. Мы сегодня совместно с нашими гостями в этом разбирались», - говорит Юлия Иванова, руководитель Российского интернет-форума на Байкале

Традиционные участники форума - предприниматели, маркетологи, специалисты по пиару. А ещё студенты, которые ищут стажировки и потенциальную работу. Завтра в программе форума - смм и бизнес направление.

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