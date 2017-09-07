виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+6
Пт
утро
+10/+12
Пт
день
+21/+23
Пт
вечер
+14/+16

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.3387
Евро/Рубль:
  68.4165

По данным ЦБР (2017.09.07)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Сентябрь >
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 07.09.2017 (61.57)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Анастасия Байдракова

Вспышки на Солнце наблюдают астрономы по всему миру

Опубликовано: 07.09.2017 19:26

Сильнейшие за весь цикл солнечной активности. Иркутские специалисты наблюдают явление на хромосферном телескопе в Листвянке. Такой всплеск - большое событие для ученых. Цикл активности нашей звезды длится 11 лет.

В прошлом цикле было несколько мощных вспышек, последняя - в 2006-ом году. Затем - 11 лет затишья, и вот, уже под конец цикла, когда активность должна идти на спад, такое масштабное событие. Сами вспышки на землян не влияют, а вот их последствия - могут. «Если после вспышки происходит мощный выброс заряженных частиц, и они попадают в окрестности Земли, тогда магнитное поле Земли меняется и возникает  то, что мы называем магнитная буря, это может сопровождаться полярным сиянием, и вот это все уже может повлиять на людей», - говорит Сергей Язев, директор астрономической обсерватории ИГУ.

У метеозависимых людей может отмечаться низкое давление, головные боли, а также обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Длится воздействие несколько часов. Ну а для романтиков новость хорошая - можно увидеть северное сияние даже на наших широтах.



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.9829399585724 Sec.