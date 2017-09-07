Автор: Анастасия Байдракова

Вспышки на Солнце наблюдают астрономы по всему миру

Опубликовано: 07.09.2017 19:26

Сильнейшие за весь цикл солнечной активности. Иркутские специалисты наблюдают явление на хромосферном телескопе в Листвянке. Такой всплеск - большое событие для ученых. Цикл активности нашей звезды длится 11 лет.

В прошлом цикле было несколько мощных вспышек, последняя - в 2006-ом году. Затем - 11 лет затишья, и вот, уже под конец цикла, когда активность должна идти на спад, такое масштабное событие. Сами вспышки на землян не влияют, а вот их последствия - могут. «Если после вспышки происходит мощный выброс заряженных частиц, и они попадают в окрестности Земли, тогда магнитное поле Земли меняется и возникает то, что мы называем магнитная буря, это может сопровождаться полярным сиянием, и вот это все уже может повлиять на людей», - говорит Сергей Язев, директор астрономической обсерватории ИГУ.

У метеозависимых людей может отмечаться низкое давление, головные боли, а также обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Длится воздействие несколько часов. Ну а для романтиков новость хорошая - можно увидеть северное сияние даже на наших широтах.