Автор: Шигаева Алёна

Спортобзор

Опубликовано: 07.09.2017 17:48

Спортсмен из Приангарья Фёдор Балтуев отправится на первенство Европы по вольной борьбе. А в Иркутске уже на следующей неделе пройдёт областной турнир по бильярдному спорту.

Стал лучшим в Европе, а теперь отправится покорять чемпионат мира. Спортсмен из Иркутской области Фёдор Балтуев вошёл в состав сборной России и примет участие в мировом первенстве по вольной борьбе. Турнир стартует 8 сентября в Афинах. Борец будет выступать в весовой категории до 50 килограммов. Напомним, Фёдор Балтуев родом из Осинского района. В мае этого года спортсмен стал победителем первенства России. А в конце июля завоевал золотую медаль на первенстве Европы по вольной борьбе.

Держи кий по ветру. Новый бильярдный сезон откроется с чемпионата Иркутской области. Участие в турнире по бильярдному спорту примут сильнейшие игроки из Иркутска, Ангарска и Шелехова. Соревнования пройдут в одном из бильярдных клубов Иркутска с 9 по 11 сентября. Участников будут регистрировать в первый день соревнований с 10 утра. Игры начнутся в 11.00 часов. Спортсмены, занявшие первое и второе места, получат право принять участие в чемпионате России, который пройдет в начале октября в Москве.