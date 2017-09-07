Автор: Маргарита Кислицына

Случайность помогла иркутянке найти угнанную машину

Опубликовано: 07.09.2017 17:32

Только с начала этого года в Иркутской области угнали почти 400 машин. Две трети автомобилей удается найти сотрудникам полиции. Но иногда обнаружить угнанную технику помогает простое стечение обстоятельств. Так произошло и у героини нашего следующего сюжета.

Настоящая автоледи Екатерина о своей Тойоте знает все. Тем более, что машин с такой историей одна на миллион. Два года назад автомобиль угнали. Поиски сотрудников полиции, друзей и близких, многочисленные обращения к таксистам, водителям общественного транспорта, к иркутянам через интернет результатов не дали, - рассказывает девушка. О любимом RAV-4 напоминал только ежемесячный платеж за кредит в банке.

Эти кадры девушка смотрит часто. Найти машину помогла простая случайность. Здесь, на улице Авиастроителей произошла утечка водопровода. Трубу решили заменить, - вспоминает сотрудник сетевой компании Максим Никифоров. Волею судеб на этом месте находилось разборное металлическое сооружение, его еще называют гараж-ракушка. «Обратились в администрацию, чтобы они нашли собственников этих гаражей. Но так, как одного собственника не обнаружили, необходимо было, так сказать, его вскрыть», - рассказывает Максим Никифоров, сотрудник сетевой компании.

В гараже стояла та самая Тойота. В машине осталась квитанция за диагностику двигателя, в которой были указаны контакты Екатерины. Сотрудники администрации округа позвонили девушке с просьбой убрать незаконно поставленный гараж. «На работе сижу, в три часа дня раздается звонок. И женщина начинает просто: девушка, убирайте свой гараж, приезжайте. Я говорю: женщина, пожалуйста, у меня нет гаража. А машина ваша в гараже стоит? Я говорю: вы понимаете, у меня машину два года назад угнали. Она: RAV-4 белая? И у меня тут затряслось все», - говорит Екатерина Сазонова.

Два года без хозяина, конечно, изрядно потрепали "блудного коня", так Екатерина теперь называет свою машину. У автомобиля сняли колеса, вытащили магнитолу, регистратор, камеру заднего вида. Сейчас девушка приводит все в порядок . И до сих пор не может поверить, что все это с ней произошло.