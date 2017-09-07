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Автор:
Алексей Келэвро

Раненых птиц все больше с каждым годом

Опубликовано: 07.09.2017 17:20

Изображение Прерванные полеты. Так получилось, что городские дома стали непреодолимой преградой на пути перелетных хищников. Коршуны, ястребы, орлы и другие пернатые все чаще попадают в беду по пути на юг. Птиц сбивают автомобили, они разбиваются об окна высоток и становятся жертвами хулиганов с воздушными ружьями. Орнитологи бьют тревогу, раненых пернатых становится с каждым годом все больше.

Баня для этого пернатого дело вынужденное. Самостоятельно очистить себя от мазута она не может. Попав в лужу с нефтепродуктом, птица была обречена на мучительную, голодную смерть. Ей повезло, коршуна нашли грибники. Принесли в Иркутскую зоогалерею, там она пробудет до следующей линьки. Не долетев до теплых краев, весной  отправится обратно. И таких здесь с начала сентября собралась масса. Есть и совсем необычные экземпляры. «Это довольно редкая птица, мы ждем орнитолога, который доопределит его. Скорее всего это мелкий перепелятник, потому что он очень миниатюрный. Мы таких раньше не видели», - рассказывает Людмила Ивушкина, координатор иркутской зоогалереи.

Хищных птиц подбирают в городских дворах и на окраине. Там, где раньше лежал их привычный маршрут миграции на юг, теперь стоят высотки. Стеклянные окна домов становятся непреодолимой преградой. В результате птицы ломают крылья, сворачивают шеи, разбивают себе головы. «Они хотят кушать, они увидели там какого-то воробья, не знают что такое город, не знают что такое стекло, и бьются об него. У нас один погиб, которого привезли недавно, у него была огнестрельная рана, от дроби, от воздушки в легкое. Кто-то поохотился», - говорит Людмила Ивушкина, координатор иркутской зоогалереи .

К слову, человеческая рука может нанести вред здоровью этих пернатых и неумышленно. Нередко хищных птиц забирают к себе домой, чтобы помочь им восстановиться. Кормят хлебом, пшеном, молоком. Однако эти продукты способны убить крылатых быстрее ружья. Орнитологи предупреждают: если вы подобрали подбитую хищную птицу, то следует быстро отнести ее к специалисту. В этом году число попавших в беду ястребов, коршунов и орлов увеличилось почти вдвое. Те, кто по состоянию здоровья не может продолжить свой маршрут, останутся зимовать в Иркутской зоогалереи.

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