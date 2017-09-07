виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+6
Пт
утро
+10/+12
Пт
день
+21/+23
Пт
вечер
+14/+16

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.3387
Евро/Рубль:
  68.4165

По данным ЦБР (2017.09.07)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Сентябрь >
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 07.09.2017 (61.57)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Виктория Малая

Джигитовке обучают в Иркутске

Опубликовано: 07.09.2017 17:11

Изображение Ловкость и контроль каждого движения. В Иркутске появились настоящие джигиты. Искусство, которое насчитывает несколько столетий, снова набирает популярность. Зрелищные и опасные элементы сегодня увидела наша съемочная группа.

Древнее искусство с тюркским названием и исконно русским содержанием. Когда-то джигитовке учились наши казаки для того, чтобы лучше охранять имперские границы. Сейчас джигитовка это больше искусство, чем спорт. Хотя сложные элементы безусловно требуют от наездника силы, ловкости и храбрости. Приветствие, ласточка, стойка вниз головой. И обязательно владение оружием, причем разным - шашкой, луком или пикой. Но никакие гимнастические элементы на скаку не получатся, если нет взаимопонимания с животным. «Говорят, что джигит - это спортсмен с двумя сердцами. Он настолько чувствует лошадь, что они как будто в одном ритме. Одно создание. И вот это наверное помогает больше всего. Поскольку, если ты чувствуешь лошадь, это пятьдесят процентов успеха», - рассказывает Константин Гончаров, инструктор по джигитовке.

Иркутские джигиты пока занимаются с одним конем по кличке Эльбрус. Кличка повлияла и на характер. Величественный и спокойный орловский рысак идеально подходит для джигитовки. Порода в этом случае роли не играет - элементы можно выполнять и на арабском жеребце, и на тяжеловесе. Главное - психологическая устойчивость лошади. Чтобы животное ничто не отвлекало на боевой прямой, и даже самые сложные элементы, такие как пролаз под животом лошади, выполнялись без страха для джигита и для его напарника. «Это общение как с человеком. Или как с собакой. Это такие же преданные существа. И если у вас есть контакт, то лошадь всегда вас поддержит. Где-то помедленнее, где-то побыстрее. Если вы поругались или ударили ее, наорали, то на моем опыте, лошадь останавливается не вовремя. Может например упасть или потерять баланс», - говорит Софья Масягина, инструктор по джигитовке .

Джигитовка с этого года считается одной из дисциплин конного спорта России. В Иркутске спортсменов пока не так много, но инструкторы считают - это дело времени. Ведь сибирский характер идеально подходит для того, чтобы овладеть таким мастерством.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Качество: среднее, низкое



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.6905078887939 Sec.