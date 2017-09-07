Автор: Виктория Малая

Джигитовке обучают в Иркутске

Опубликовано: 07.09.2017 17:11

Ловкость и контроль каждого движения. В Иркутске появились настоящие джигиты. Искусство, которое насчитывает несколько столетий, снова набирает популярность. Зрелищные и опасные элементы сегодня увидела наша съемочная группа.

Древнее искусство с тюркским названием и исконно русским содержанием. Когда-то джигитовке учились наши казаки для того, чтобы лучше охранять имперские границы. Сейчас джигитовка это больше искусство, чем спорт. Хотя сложные элементы безусловно требуют от наездника силы, ловкости и храбрости. Приветствие, ласточка, стойка вниз головой. И обязательно владение оружием, причем разным - шашкой, луком или пикой. Но никакие гимнастические элементы на скаку не получатся, если нет взаимопонимания с животным. «Говорят, что джигит - это спортсмен с двумя сердцами. Он настолько чувствует лошадь, что они как будто в одном ритме. Одно создание. И вот это наверное помогает больше всего. Поскольку, если ты чувствуешь лошадь, это пятьдесят процентов успеха», - рассказывает Константин Гончаров, инструктор по джигитовке.

Иркутские джигиты пока занимаются с одним конем по кличке Эльбрус. Кличка повлияла и на характер. Величественный и спокойный орловский рысак идеально подходит для джигитовки. Порода в этом случае роли не играет - элементы можно выполнять и на арабском жеребце, и на тяжеловесе. Главное - психологическая устойчивость лошади. Чтобы животное ничто не отвлекало на боевой прямой, и даже самые сложные элементы, такие как пролаз под животом лошади, выполнялись без страха для джигита и для его напарника. «Это общение как с человеком. Или как с собакой. Это такие же преданные существа. И если у вас есть контакт, то лошадь всегда вас поддержит. Где-то помедленнее, где-то побыстрее. Если вы поругались или ударили ее, наорали, то на моем опыте, лошадь останавливается не вовремя. Может например упасть или потерять баланс», - говорит Софья Масягина, инструктор по джигитовке .

Джигитовка с этого года считается одной из дисциплин конного спорта России. В Иркутске спортсменов пока не так много, но инструкторы считают - это дело времени. Ведь сибирский характер идеально подходит для того, чтобы овладеть таким мастерством.