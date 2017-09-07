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Автор:
Марина Беклемишева

Фестиваль «Звезды на Байкале» открыл Денис Мацуев

Опубликовано: 07.09.2017 15:11

Фестивальная осень в Иркутске. "Звезды на Байкале" зажглись в 12 раз. Бессменный художественный руководитель фестиваля, народный артист России Денис Мацуев открыл большой музыкальный марафон вместе с легендарный коллективом - симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова.

Первые аккорды концерта № 2 фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Так Денис Мацуев объявил 12-ый фестиваль "Звёзды на Байкале" открытым. Аккомпанирует музыканту легендарный коллектив - симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. Во главе с маэстро Юрием Темиркановым.

Оркестр Санкт-Петербургской филармонии - единственный коллектив страны, который носит звание заслуженного. Многие исполнители - профессора консерваторий и лауреаты международных конкурсов. Они строго чтят лучшие музыкальные традиции. Оркестр по праву считают одним из лучших в мире. «Мир стал такой маленький, что все творческие коллективы, я говорю про музыкальные, стали похожи.  Наш оркестр по-моему один из немногих, который сохранил свой стиль, своё звучание, традиции свои хорошие», - говорит Юрий Темирканов,  художественный руководитель академического симфонического оркестра Санкт-Петебургской филармонии. 

То, что Юрий Темирканов стал гостем фестиваля уже в третий раз, иначе как чудом не назовёшь, - говорит Денис Мацуев. Оркестр сегодня редко выступает в России, этих музыкантов мечтают услышать по всему миру. А маэстро Темирканов к приглашениям относится мягко говоря придирчиво. Однажды отказал даже Папе Римскому. Зато всегда находит место в плотном графике для выступления на родине Дениса Мацуева.  «Приглашаю, действительно, говорю: приезжайте ко мне домой. Потому что это мой дом, моя родина, я хочу сюда возвращаться. Это единственное место, где я сплю, где я занимаюсь, сегодня ночью я выучил новый концерт. Правда, это абсолютная правда. И поэтому то, что здесь происходит, иначе как счастьем не назовёшь. И я благодарю всех своих друзей, которые приезжают сюда. И они хотят сюда вернуться», - рассказывает Денис Мацуев, художественный руководитель фестиваля "Звёзды на Байкале".

Сегодня оркестр под управлением Юрия Темирканова исполняет для иркутян музыку Шостаковича и Чайковского. А завтра на сцену музыкального театра выйдет ещё один прославленный коллектив - камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета. Также в программе фестиваля - выступления симфонического оркестра Татарстана, ведущих солистов балета Большого театра, джазовый вечер в иркутской филармонии, благотворительный концерт, а также сольный вечер Дениса Мацуева в Братске. Впереди у иркутян две недели классической музыки от лучших исполнителей мира. 

 



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