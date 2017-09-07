Автор: Яна Романова

Сквер и памятник святителю Иннокентию у собора Богоявления открыли в Иркутске

Опубликовано: 07.09.2017 14:18

Посвятили событие 220-летию со дня рождения великого миссионера. Бюст подарил городу святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Монумент установили у собора, где служил Иннокентий Вениаминов в 19 веке.

Памятник освятил Митрополит Иркутский и Ангарский Вадим, после этого выступающие напомнили собравшимся о жизненном пути Святителя. «Апогеем его служению был сан Московского Патриарха, это для нас ценно и важно, он является примером для тех молодых людей, которые сегодня строят свою жизнь, выбирают свой жизненный путь», - рассказывает Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска.

Также в эти дни отмечают вторую дату, связанную с именем Иннокентия Вениаминова - 40 лет со дня его канонизации. Площадь перед храмом благоустроили, демонтировали старое покрытие, положили новую тротуарную плитку, отремонтировали подходы и лестницы. В новом сквере установили лавочки и провели освещение. «Я думаю, что история Иннокентия Вениаминова еще подлежит изучению нашими учеными, и конечно нашему последующему познанию», - говорит Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области .

Сегодня же в Иркутске проходит научно-практическая конференция «Сибиряковские чтения», посвященная жизни и деятельности святителя Иннокентия Вениаминова. Участие принимают более 50 человек: ученые, служители Православной церкви, педагоги, студенты, школьники, представители Москвы, Якутии и Монголии. Главный же день празднования юбилея святителя завтра на малой Родине Иннокентия Вениаминова в селе Анга Качугского района. Там откроют Свято-Иннокентьевскую церковь и культурно-просветительский центр в память о миссионере.