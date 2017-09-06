Автор: Маргарита Кислицына

Усолье-Сибирское – территория опережающего развития

Опубликовано: 06.09.2017 18:56

В Усолье-Сибирском могут начать производить лифты. А также в планах создать предприятия химического и металлургического производства. Такие изменения стали возможны после того, как город стал территорией опережающего развития. Прошло полтора года. Что изменилось и чем город Усолье-Сибирское живет сегодня?

Спортивный комплекс "Химик" - самый большой в Усольском районе. Ремонт начали в 2016-м. Оборудовали легкоатлетические дорожки, разработали футбольное поле, положили свежий асфальт, по всему периметру стадиона заменили внутренне и наружное освещение. В плане на этот год установить новые трибуны на 10 тысяч мест. Правда, в срок уложиться не удастся, объясняет подрядчик.

Всего на работы выделили почти 150 миллионов рублей из областного и муниципального бюджета. Капитальный ремонт спорткомплекса Химик проводят впервые за сорок лет. Все работы планируют завершить уже в этом году. И тогда этот стадион станет одним из лучших в Усольском районе.

Более 30 лет капитального ремонта ожидала и Усольская городская больница. В прошлом году медучреждение реорганизовали. К комплексу присоединили сразу несколько лечебниц: детскую больницу, акушерский стационар и станцию скорой помощи. Здание родильного дома закрыто на капитальный ремонт. В помещении полностью заменят системы отопления, водоснабжения и освещения, отремонтируют кровлю. Стоимость работ - почти 50 миллионов рублей. А пока усольских рожениц принимают в гинекологическом отделении. «Нам необходимы дополнительные средства на второй этап капительного ремонта, который мы планируем завершить к октябрю 2018-го года. Это замена вентиляции и отделочные работы. Так же в этом году мы организуем централизованное лечебное газоснабжение», - рассказывает Наталья Мельникова, главный врач ОГБУЗ "Усольская городская больница" .

Справляется ли Усолье-Сибирское со статусом территории опережающего развития? - один из главных вопросов, с которым в город химиков приехал глава региона. Сегодня свои инвестпроекты реализуют два резидента. Еще пять юридических лиц планируют создать химические и металлургические производство, а также по предприятие по сборке лифтов. Проект будет работать, в том числе, по программе капитального ремонта многоквартирных домов. «По сравнению с 15-м годом мы в три раза увеличили капитальный ремонт по Иркутской области, а в этом году по сравнению с прошлым годом еще примерно так увеличим. Но догонять еще много. Для этого нам нужно создавать здесь предприятия, которые будут этими льготами пользоваться и выпускать материалы и оборудование для капитального ремонта жилых домов Иркутской области», - говорит Сергей Левченко, губернатор Иркутской области .

Еще одним резидентом территории опережающего развития может стать санаторий "Усолье" - одна из первых и старейших здравниц за Уралом.