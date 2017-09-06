Автор: Алексей Келэвро

Девушка упала с балкона 15 этажа в Иркутске

Опубликовано: 06.09.2017 18:01

Спрыгнула с балкона пятнадцатого этажа прямо на автомобиль. Радикальный способ прогулки по верхним этажам новостройки в Иркутском микрорайоне Радужном попал на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как неизвестная девушка перелезла через ограду, села на край балконной перегородки и стала себя фотографировать. Очевидцы вызвали полицию.

Однако девушка не стала дожидаться приезда правоохранителей и упала вниз. Приземлилась пострадавшая на крышу припаркованной иномарки. Авто смягчило падение, девушка находится в тяжелом состоянии в городской больнице. В дальнейшем специалисты будут выяснить причины подобного поведения.

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