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Автор:
Марина Беклемишева

Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» стартовал в Иркутске

Опубликовано: 06.09.2017 17:41

Изображение Начало сентября - время зажигать "Звёзды на Байкале". Сегодня в Иркутске открывают международный музыкальный фестиваль. Уже в 12-ый раз всемирно известный пианист Денис Мацуев привозит праздник музыки в родной город. Так что на ближайшие две недели Иркутск станет культурной столицей России, ведь к нам приедут лучшие исполнители и оркестры.

Сегодня на вечере-открытии солирует Денис Мацуев. Аккомпанирует ему легендарный симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии во главе с маэстро Юрием Темиркановым. Среди именитых участников фестиваля - Юрий Башмет и его камерный ансамбль "Солисты Москвы", симфонический оркестр республики Татарстан, ведущие солисты балета Большого театра, а также народная артистка России Ксения Раппопорт. На сцене Иркутского музыкального театра она представит спектакль по рассказу Ивана Бунина "Неизвестный друг". По традиции в рамках фестиваля состоится благотворительный концерт. И выступление Дениса Мацуева в Братске.

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