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Автор:
Анастасия Байдракова

17 новых автобусов пополнили муниципальный автопарк Иркутска

Опубликовано: 06.09.2017 17:38

Изображение В подарок пассажирам Иркутска. На 17 новых автобусов пополнился муниципальный автопарк. Сегодня водителям торжественно вручили ключи от транспорта. На какие маршруты выйдет пополнение?

Лучшим водителям транспортного предприятия - не только ключи, но и строгий наказ от мэра Иркутска Дмитрия Бердникова: следить за машинами, соблюдать правила и с уважением относиться к пассажирам.

Ольга Божко - одна из двух женщин-водителей, которые сегодня получают ключи. Сидеть за рулем большого транспорта мечтала с детства, на предприятие пришла работать вслед за отцом.  «Работаю я на ЛИАЗе по 29 маршруту, это который Ц.Рынок - садоводство "Наука". На другой маршрут поеду, буду там адаптироваться.  Я на старенькой ездила. Но в принципе, за ней когда ухаживаешь, она ездит. Хотелось бы, чтобы больше новых автобусов было», - рассказывает Ольга Божко, водитель.

17 автобусов сразу - самое большое обновление за последние годы. В комплектации - автоматическая коробка передач, система информирования пассажиров и спутниковая система навигации «ГЛОНАСС». Вместимость каждого автобуса - 73 человека. Транспорт выйдет на маршруты Ленинского района, а также в микрорайоны Зеленый, Первомайский и Ерши.

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