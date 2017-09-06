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Автор:
Альфия Еремеева

Судьба мыса Бурхан на Ольхоне беспокоит ученых

Опубликовано: 06.09.2017 16:52

Изображение Что происходит с мысом Бурхан на Ольхоне? Немецкие учёные, которые побывали на острове в начале августа, спрогнозировали неутешительную ситуацию. Ещё пару лет - и о прогулках в священном месте можно будет забыть навсегда. Впрочем, их иркутские коллеги настроены не так пессимистично. Способы спасти мыс Бурхан есть. Что для этого нужно сделать?

Большой шрам на мысе Бурхан хорошо виден с высоты птичьего полёта. Этот овраг появился в 2015 году. Вернее, именно с этого времени он начал стремительно расти. Так произошло из-за возросшего потока машин - в сезон автомобилисты здесь не переводятся. Дожди тоже сказались на размере оврага. Сейчас он достигает семи метров в ширину и 150 метров в длину.  «Он находится сейчас в активной фазе. То есть он растёт. Если ему что-то помешает расти вверх, как обычно овраги растут, он начнёт расширяться. Его площадь увеличится в любом случае», - рассказывает Марина Опекунова, старший научный сотрудник лаборатории геоморфологии института географии СО РАН.

Для спасения мыса нужна активная рекультивация. Например, сам овраг можно отсыпать щебнисто-глыбистой смесью. Для этого понадобится около 500 кубических метров состава. Конечно, полностью овраг от этого не исчезнет. Зато туристы будут в безопасности. Ведь сейчас глубина впадины - около трёх метров. «Но пешие прогулки, организованные по определённой тропиночной сети - благоустроенной - должны сохраниться. Как такового сильного воздействия и развития они не приводят. Главное, чтобы они были в конкретной зоне. Которая посвящена именно пешим прогулкам», - поясняет Светлана Солодянкина, старший научный сотрудник лаборатории теоретической географии института географии СО РАН.

А вот транспорт на мысе явно лишний. Автомобили, а ещё квадроциклы, разрушают хрупкую природу острова. Вред машин подтверждает доктор архитектуры Андрей Большаков. Он уже занимался восстановлением нескольких нарушенных территорий на Байкале. Его предложение по Бурхану - чтобы остановить развитие оврага, нужны габионы. Это проволочные ящики, куда вручную укладывают камни. Пространство между ними можно заполнить землей или семенами растений. «Они зарастают сами со временем. И получается такая конструкция. С одной стороны искусственная. С другой - очень сильно приспособленная, вписанная в ландшафт. Эта конструкция рекультивации оврага может послужить бульваром, по которому люди могут спускаться с мыса на тот же пляж.  Там должно быть благоустройство для того, чтобы посидеть, полюбоваться пейзажами», - говорит Андрей Большаков, доктор архитектуры, профессор ИРНИТУ.

И это только часть предложений по спасению уникального места. В июне подвели итоги всероссийского конкурса концепций обустройства мыса Бурхан. Победителем стал проект "Три души Бурхана". По плану, на первом этапе нужно снизить воздействие человека на природу. Гулять можно будет только по определённым тропам. Залезть на ту же скалу Шаманка уже не получится. Правила поведения разместят на информационных стендах. Они появятся не только на мысе, но и в других частях острова. Чтобы турист знал - это священное для местных жителей и уникальное для всего мира место. А не просто красивая площадка для прогулок. «Если мы срочно займёмся засыпкой оврагов и оставим туристов как есть - это не совсем верно. Надо сначала туристов поставить на тропу, где они ходить должны. А потом уже заниматься восстановлением. Потому что это будет двойная работа ненормальная. То есть мы начнём восстанавливать, а люди у нас всё это затопчут - условно говоря.  Поэтому я думаю, что это будет параллельно», - рассказывает Наталья Еремеева, организатор Всероссийского конкурса концепций обустройства парка природы «Мыс Бурхан» и прилегающих территорий.

Власти Ольхонского района готовы взять на баланс будущий парк природы и следить там за порядком. Реализация самого проекта займёт не один год. Задача на ближайшее время - до конца года подготовить проектно-сметную документацию. А чтобы воплотить все планы в жизнь, нужно оказаться в федеральной программе "Комфортная городская среда". Это реальный шанс по спасению уникального мыса. Чтобы и через несколько лет туда могли приезжать туристы и любоваться знаменитым на весь мир видом.

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