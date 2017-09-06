Автор: Виктория Малая

Дзюдоистка, призёр чемпионата Европы Ирина Долгова приехала в Братск

Опубликовано: 06.09.2017 16:08

На малой родине девушка хочет восстановить силы перед очередным спортивным рывком. Ирина известна в том числе тем, что однажды в дружеском поединке уложила на лопатки президента России Владимира Путина. Сейчас девушка приехала из Будапешта, там проходил чемпионат мира по дзюдо.

На этот раз братчанка на международной арене стала пятой. Дзюдоистке предстояло еще съездить в Монголию, но главный тренер посоветовал сначала восстановить силы. «Очень долгие сборы, долго дома не бываешь. Иногда вообще по два месяца не бываешь. Ладно, когда ты в одном месте чуть-чуть посидел, в другое переехал. Смена дислокации - это нормально. А так, когда весь месяц сидишь на сборах, вообще жутко становится, выть хочется», - говорит Ирина Долгова, мастер спорта международного класса.

Ирина проведет в Братске две с половиной недели. По признанию спортсменки, настолько длительный отдых у нее был только в прошлом году после олимпиады. Из города металлургов Долгова улетит на очередные сборы в Подмосковье.