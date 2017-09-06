Автор: Яна Романова

Заморозки и высокие классы пожарной опасности прогнозируют в Иркутской области

Опубликовано: 06.09.2017 16:00

Непогода придет в регион ближе к концу недели, синоптики ожидают понижение ночных температур до минус 5 градусов. Главное управление МЧС России по Иркутской области убедительно просит жителей не пренебрегать мерами пожарной безопасности. При понижении температур для обогрева помещений не рекомендуется включать одновременно в сеть большое количество электроприборов. Также метеорологи информируют о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов в Ольхонском и Жигаловском районах.