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Автор:
Анастасия Байдракова

Кубок мэра по конному спорту пройдет в Иркутске

Опубликовано: 06.09.2017 14:18

Изображение Скорость, азарт и борьба за победу. Кубок мэра по конному спорту разыграют в эти выходные. В субботу на ипподроме Иркутска горожан ждет большой спортивный праздник. Более 70 участников выйдут на старт в трех видах соревнований: бегах, скачках и конкуре.

Будет и достаточно редкий заезд - иноходцев. Наездники соберутся со всей Иркутской области, а также из Бурятии и Забайкальского края. Победителей ждут солидные призы - сто тысяч рублей за первое место в розыгрыше Кубка мэра. Для зрителей подготовлена отдельная программа: в перерывах между соревнованиями будут выступать творческие коллективы. Лошадей для участия в бегах и скачках отбирали серьезно - по официальным результатам их забегов в 2016-17 годах. «Основные заезды - бега - будут у нас испытываться лошади призовых рысистых пород, то есть американская рысистая, русская рысистая и французская рысистая. В скачках будут испытываться чистокровные английские верховые и полукровные породы лошадей, то есть буденовская или смешанная англо-буденовская порода», - говорит Татьяна Уколова, главный судья соревнований.

Иркутский ипподром - единственный в Восточной Сибири, на нем проводят в том числе испытания лошадей рысистых пород. Иркутские конезаводчики выращивают достойных лошадей, способных конкурировать с питомцами лучших конюшен России.

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