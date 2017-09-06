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Автор:
Виктория Малая

Уровень безработицы в регионе упал до минимальных значений

Опубликовано: 06.09.2017 14:13

Изображение Сейчас на каждую из сорока трех тысяч вакансий в области приходится меньше одного претендента. Такие данные приводит Иркутскстат. Как люди решают для себя вопрос с занятостью и действительно ли легко найти подходящую работу?

Каждый пятый в нашем регионе занят в малом бизнесе. Количество тех, кто решил организовать свое дело, тоже растет. Такое решение несколько лет назад приняла и Ольга Симонова. Инженер по специальности, девушка решила уйти совсем в другую сферу - открыла языковую школу. Говорит, теперь возвращаться в работу по найму категорически не хочется.  «Очень сложно было найти работу по моей специальности без опыта работы. И я решила работать сама на себя. Возможности хоть и небольшие были. Хотелось работать на благо детей. Сейчас я уже не ищу работу, наоборот - я ее предлагаю», - рассказывает Ольга Симонова, предприниматель.

Сейчас на бирже труда стоит чуть больше одного процента жителей области. Снижение безработицы имеет и сезонный характер - появилось много работы, она связана с уборкой урожая и обработкой полей. Возросло количество предложений в строительной и дорожной сферах. «В течение года около четырех тысяч граждан мы направляем на профессиональное переобучение. В том числе по рабочим профессиям и специальностям. На получение новой профессии и на повышение квалификации, разряды повышаем, чтобы граждане были более востребованы на рынке труда», - говорит Наталья Шлыкова, начальник управления занятости населения министерства труда Иркутской области.

Искали ли вы когда-нибудь работу и с какими сложностями столкнулись? Такой вопрос мы задали жителям Иркутска.

- Сложности были из за ребенка. Он у нас инвалид, и из-за этого нас не брали на работу.

- Найти работу очень сложно. Бывает даже с третьей попытки не берут. По той же причине - без опыта. Либо возраст не подходит - как бы не говорили, что молодых берем, все равно плохо нас берут.

- Самое долгое по времени сколько вам приходилось искать работу?

- Это было с января по февраль.

- Два месяца это уже существенно?

- Да. Если есть обязательства, и тебя никто не поддерживает, то да, это покажется за два года.

Специалисты говорят, к зиме число тех, кто ищет работу немного возрастет, это тоже сезонный фактор. Но прогнозы в сравнении с прошлыми годами уже приобрели положительную динамику.

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