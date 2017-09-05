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Автор:
Яна Романова

Водно-спортивный комплекс в микрорайоне Солнечном в Иркутске откроют для посещения 15 сентября

Опубликовано: 05.09.2017 19:58

Изображение Объект торжественно передали в собственность Иркутской области. Соглашение о возведении регион и компания Газпром подписали 7 лет назад.

Председатель Правления Алексей Миллер прилетел в Иркутск, чтобы лично передать паспорт на использование бассейна области, отметив, что на практике комплекс уже себя показал. «Здесь прошли соревнования на высоком уровне, нам приятно, что комплекс позволяет не только ежедневно занимается 1500 людям, но и позволит дать путевку молодым спортсменам в большой спорт к олимпийским высотам», - говорит Алексей Миллер, председатель Правления ПАО "Газпром".

Для гостей сегодня устроили показательные заплывы разными стилями плавания. Сам объект уникален не только содержанием и применяемыми в строительстве технологиями. Водно-спортивный комплекс самый крупный в регионе: 50-метровый бассейн на 10 дорожек, плюс дополнительный на 6. Спортивные залы, площадки и трибуны вместимостью до полутора тысяч человек. Комплекс соответствует олимпийским стандартам и предназначен для тренировок и сборов спортсменов российских и зарубежных команд, проведения соревнований по водным видам спорта, включая соревнования международного уровня. «Нашим молодым спортсменам есть к чему стремиться. У нас плаванием занимаются более 4 тысяч человек и создана хорошая школа, работают 67 тренеров, думаю, нам будет стыдно показывать плохие результаты», - рассказывает Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Благодаря этому объекту в школе Олимпийского резерва открыли отделение по плаванию. Набор воспитанников уже начали. Группы будут бесплатными и платными. Министерство спорта уверено, что в Иркутске теперь всё есть для того, чтобы вырастить Олимпийских чемпионов, таких как наш земляк Алексей Брянский. «Я думаю, это самое важное событие последнего десятилетия. В Иркутске никогда не было 50-метрового бассейна, это хороший шаг в подготовке молодых спортсменов», - делится Алексей Брянский, участник XXXI Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России.

Для всех жителей бассейн будет работать с 15 сентября каждый день с 7 утра до 23 часов.

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