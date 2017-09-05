Автор: Анастасия Байдракова

Пожарный из Чехии совершает кругосветное путешествие

Опубликовано: 05.09.2017 19:17

Пожарный с опытом разных стран. У иркутских спасателей сегодня побывал необычный гость. Их чешский коллега Марек Балицки три месяца назад отправился в кругосветное путешествие. И в каждом городе, где останавливается, он заходит в местную пожарную часть. Где уже побывал и что увидел на Байкале?

Два колеса и четкая цель впереди - объехать весь мир. Сегодня - важная часть путешествия. Байкал. Коллегу встречают специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда. В каждой пожарной части, где побывал Марек, ему дарили нашивку. Так спонтанно рабочая футболка стала интернациональной.

Гостю показывают базу БПСО в поселке Никола. Здесь тренируются спасатели. У каждого должна быть в том числе водолазная подготовка. В этой барокамере спасли уже 14 человек, они проходили декомпрессию в разных режимах. А наверху - бассейны, чтобы научиться обращаться с инструментом на дне. Ведь вода и пропорции искажает, и движения надо примерять к новой среде. Этот костюм, конечно, не позволяет плавать как рыбы в воде, но помогает в работе на дне.

Не только посмотреть, но и ощутить на себе. Тридцатикилограммовый медный шлем родом из 20 века. Хотя конструкция выглядит древней, для шланговой работы она самая удобная. А это современный вариант - улыбаться в камеру уже не получается, но зато комфортно. Для гостя из Чехии интересно все. Следующий пункт - гараж. И высокопроходимая техника российского производства.Марек говорит: у меня чувство, что сегодня Рождество. Побывать на базе спасателей на Байкале даже не загадывал.«Это потрясающе, никогда не видел подобного тренировочного центра, я был очень рад познакомится с и пообщаться с людьми, которые входят в эту группу. Мое хобби- дайвинг, было очень интересно увидеть оборудование, и конечно, гараж и спецтехника - у нас такой нет», - говорит Марек Балицки, спасатель, путешественник, г. Прага.

Из Чехии Марек выехал три месяца назад. За это время посетил не одну пожарную часть. Считает: можно, конечно, искать различия, но люди остаются теми же - они любят свою работу. Даже когда нет современного оборудования, для них важно помогать, и это главное.

С Байкала пожарный отправится в Улан-Удэ, а после - в Монголию. Вернуться на родину планирует через четыре года. За это время у него будет опыт спасателей всего мира.