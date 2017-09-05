Автор: Марина Беклемишева

Иркутск на пороге сразу четырёх крупных фестивалей

Опубликовано: 05.09.2017 17:38

Завтра в Музыкальном театре откроют 12-ый международный музыкальный фестиваль "Звёзды на Байкале". Бессменный руководитель и основатель праздника музыки - Денис Мацуев - снова соберёт лучших музыкантов мира в родном городе.

В Иркутске выступят симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под руководством маэстро Юрия Темирканова, камерный ансамбль "Солисты Москвы" во главе с легендарным дирижёром Юрием Башметом, ведущие солисты балета Большого театра.

12 сентября стартует заключительный этап международного литературного форума "Золотой Витязь". Его посвятят памяти писателя Валентина Распутина. В этом году на конкурс подали более 400 работ. В Иркутске пройдут творческие встречи, мастер-классы известных писателей и поэтов, концерты, кинопоказы и награждение победителей.

Затем, 17 сентября, откроют 11-ый международный театральный фестиваль имени Александра Вампилова. Свои лучшие спектакли в нашем городе сыграют театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, а также Франции, Италии, Кореи, Японии, Узбекистана.

А 5 октября всех любителей документальных фильмов приглашают на 16-ый кинофестиваль "Человек и природа". В конкурсной программе этого года представлены 15 картин из России, США, Словакии, Испании, Франции, Нидерландов.

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