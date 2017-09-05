виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+8
Ср
ночь
+7/+9
Ср
утро
+8/+10
Ср
день
+9/+11

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.7817
Евро/Рубль:
  68.7256

По данным ЦБР (2017.09.05)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Сентябрь >
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 04.09.2017 (74.3)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Марина Беклемишева

Иркутск на пороге сразу четырёх крупных фестивалей

Опубликовано: 05.09.2017 17:38

Изображение Завтра в Музыкальном театре откроют 12-ый международный музыкальный фестиваль "Звёзды на Байкале". Бессменный руководитель и основатель праздника музыки - Денис Мацуев - снова соберёт лучших музыкантов мира в родном городе.

В Иркутске выступят симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под руководством маэстро Юрия Темирканова, камерный ансамбль "Солисты Москвы" во главе с легендарным дирижёром Юрием Башметом, ведущие солисты балета Большого театра.

 12 сентября стартует заключительный этап международного литературного форума "Золотой Витязь". Его посвятят памяти писателя Валентина Распутина. В этом году на конкурс подали более 400 работ. В Иркутске пройдут творческие встречи, мастер-классы известных писателей и поэтов, концерты, кинопоказы и награждение победителей.

 Затем, 17 сентября, откроют 11-ый международный театральный фестиваль имени Александра Вампилова. Свои лучшие спектакли в нашем городе сыграют театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, а также Франции, Италии, Кореи, Японии, Узбекистана.

 А 5 октября всех любителей документальных фильмов приглашают на 16-ый кинофестиваль "Человек и природа". В конкурсной программе этого года представлены 15 картин из России, США, Словакии, Испании, Франции, Нидерландов.

 

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5455870628357 Sec.