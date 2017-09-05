Автор: Маргарита Кислицына

Следственный комитет проведет проверку по факту несчастного случая, в котором пострадала женщина при выходе из автобуса

Опубликовано: 05.09.2017 17:32

Несчастным случаем, в котором пострадала пожилая женщина при выходе из автобуса, заинтересовался следственный комитет. Проверку проведут по статье 238-й уголовного кодекса "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Напомним, пенсионерка спускалась по ступеням 37 маршрута. В этот момент, по словам пострадавшей, машина тронулась. Иркутянка упала и сильно ударилась головой. Водитель, в свою очередь, уверяет, что женщина упала, когда двери транспорта уже были закрыты. С кровотечением он отвез ее в ближайшую поликлинику. И вызвал на место дорожный патруль. Сейчас ищут очевидцев происшествия - пассажиров того самого автобуса, которым после случившегося пришлось пересесть на другой транспорт.

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