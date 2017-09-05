виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+8
Ср
ночь
+7/+9
Ср
утро
+8/+10
Ср
день
+9/+11

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.7817
Евро/Рубль:
  68.7256

По данным ЦБР (2017.09.05)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Сентябрь >
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 04.09.2017 (74.3)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Маргарита Кислицына

Школьные и дошкольные учреждения Иркутска оборудуют автомобильными парковками

Опубликовано: 05.09.2017 16:40

Изображение Уже до конца этого года специальная площадка появится возле 156-го детского сада в микрорайоне Топкинском. Это стало известно на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, которое провел глава города Дмитрий Бердников.

Совместно с инспекторами ГИБДД специалисты мэрии проверили более ста учебных заведений. Особое внимание уделяли качеству дорожной разметки, тротуаров, подъездных путей, наличию пешеходных переходов, оборудованию дорожными знаками, а также наличию парковок. «Конечно, мы для себя понимаем, что в один момент мы это сделать не сможем. Поэтому распределили на 17, 18-й год. Из вот этого плана это более четырех миллионов», - говорит Елена Федорова, председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска .

Новая парковка в Топкинском будет рассчитана на 25 машин. По результатам проверки в оборудованных местах для автомобилей нуждаются еще 14 учебных заведений.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.6299090385437 Sec.