Автор: Маргарита Кислицына

Школьные и дошкольные учреждения Иркутска оборудуют автомобильными парковками

Опубликовано: 05.09.2017 16:40

Уже до конца этого года специальная площадка появится возле 156-го детского сада в микрорайоне Топкинском. Это стало известно на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, которое провел глава города Дмитрий Бердников.

Совместно с инспекторами ГИБДД специалисты мэрии проверили более ста учебных заведений. Особое внимание уделяли качеству дорожной разметки, тротуаров, подъездных путей, наличию пешеходных переходов, оборудованию дорожными знаками, а также наличию парковок. «Конечно, мы для себя понимаем, что в один момент мы это сделать не сможем. Поэтому распределили на 17, 18-й год. Из вот этого плана это более четырех миллионов», - говорит Елена Федорова, председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска .

Новая парковка в Топкинском будет рассчитана на 25 машин. По результатам проверки в оборудованных местах для автомобилей нуждаются еще 14 учебных заведений.

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