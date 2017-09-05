Автор: Марина Беклемишева

Выставка «Последний букет лета» работает в Иркутске

Опубликовано: 05.09.2017 16:07

Последний привет от ушедшего лета. В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея сегодня открыли выставку поздних цветов. Они распускаются к концу августа, когда остальные растения уже увяли.

Любимые в Сибири гладиолусы, астры, георгины, флоксы - их яркие бутоны вобрали в себя все краски лета. Правда, в этом году растений на выставке значительно меньше - сказались ранние заморозки, которые погубили цветы у многих садоводов. Впервые на выставке представили цветок с запоминающимся названием "кровохлёбка". Дело в том, что это лекарственное растение обладает кровоостанавливающими свойствами. А его декоративный родственник украсит любой сад и отлично дополнит осенний букет. «Это очень красивый, очень элегантный цветок, который и украшает участок, и создаёт такие воздушные прекрасные букеты. Казалось бы, такой небольшой цветочек, а когда много всего этого, смотрится воздушно и очень элегантно», - говорит Людмила Галыго, организатор выставки.

Свои растения на выставке представили 15 цветоводов. До 7 сентября на Карла Маркса, 11 можно полюбоваться клематисом, циниями, бузульником, а также различными кустарниками. Садоводы дадут советы по уходу за растениями.

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