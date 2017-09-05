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Автор:
Алексей Келэвро

Мотивы убийства Юрия Власко стали известны следствию

Опубликовано: 05.09.2017 16:04

Изображение Напомним, борец погиб в драке на побережье Байкала в поселке Горячинск. Туда он приехал со своими друзьями после соревнований в конце июля. Известно, что в местном кафе один из друзей Юрия Власко стал приставать к девушке. В результате между гражданским мужем и товарищем борца произошел конфликт. Знакомого Юрия избили, и он обратился к борцу за помощью. В ходе потасовки группа молодых людей переместилась на пляж. Там Юрию Власко нанесли несколько ударов ножом и железным прутом. От полученных ранений он скончался по дороге в больницу. Эту информацию сообщили следователи СКР в ходе пресс-конференции. Сейчас подозреваемые в убийстве задержаны и находятся под стражей.

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