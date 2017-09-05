Автор: Альфия Еремеева

Ключи от квартир получили жители нового района в Ленинском округе Иркутска

Опубликовано: 05.09.2017 16:03

63 семьи теперь могут переехать в новое жильё. В эксплуатацию сдали девятиэтажную блок-секцию. Это уже 23-й дом, построенный Управлением капитального строительства в новом микрорайоне.

Всего на участке будет 59 домов на девять и 17 этажей. Это самая крупная жилая застройка в городе за последние четверть века. С полностью созданной инфраструктурой для комфортной жизни. «Раньше говорили, что Ново-Ленино - это самый криминальный район. Но сейчас посмотришь - это самый перспективный район. Здесь много чего есть хорошего. Я когда ещё посмотрел план, получается, здесь у меня под окнами аллея будет, развлекательный центр. Это хорошо. Здесь до работы буквально пять минут езды. Никаких пробок, ничего. Здесь ходит ещё служебный автобус», - говорит Константин Воротников, новосёл.

Район "Эволюция" в Ленинском округе застраивают комплексно. Так, на территории уже работает детский сад и самая большая в области школа на 1275 мест. С 1 сентября там начались занятия. И это не просто школа, а целый образовательный центр. Кроме учебных кабинетов, там есть библиотека и читальный зал, танцевальный класс, астрономический комплекс, актовый зал, амфитеатр для научных конференций. В планах у застройщика реализовать вторую очередь строительства в «Эволюции», работы начнутся в сентябре.

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