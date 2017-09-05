виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+8
Ср
ночь
+7/+9
Ср
утро
+8/+10
Ср
день
+9/+11

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.7817
Евро/Рубль:
  68.7256

По данным ЦБР (2017.09.05)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Сентябрь >
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 04.09.2017 (74.3)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Альфия Еремеева

Ключи от квартир получили жители нового района в Ленинском округе Иркутска

Опубликовано: 05.09.2017 16:03

Изображение 63 семьи теперь могут переехать в новое жильё. В эксплуатацию сдали девятиэтажную блок-секцию. Это уже 23-й дом, построенный Управлением капитального строительства в новом микрорайоне.

Всего на участке будет 59 домов на девять и 17 этажей. Это самая крупная жилая застройка в городе за последние четверть века. С полностью созданной инфраструктурой для комфортной жизни. «Раньше говорили, что Ново-Ленино - это самый криминальный район. Но сейчас посмотришь - это самый перспективный район. Здесь много чего есть хорошего.  Я когда ещё посмотрел план, получается, здесь у меня под окнами аллея будет, развлекательный центр. Это хорошо. Здесь до работы буквально пять минут езды. Никаких пробок, ничего. Здесь ходит ещё служебный автобус», - говорит Константин Воротников, новосёл.

Район "Эволюция" в Ленинском округе застраивают комплексно. Так, на территории уже работает детский сад и самая большая в области школа на 1275 мест. С 1 сентября там начались занятия. И это не просто школа, а целый образовательный центр. Кроме учебных кабинетов, там есть библиотека и читальный зал, танцевальный класс, астрономический комплекс, актовый зал, амфитеатр для научных конференций. В планах у застройщика реализовать вторую очередь строительства в «Эволюции», работы начнутся в сентябре.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.7191097736359 Sec.