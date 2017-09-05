Автор: Алексей Келэвро

Мужчину сбила автоледи на пешеходном переходе в Иркутске

Опубликовано: 05.09.2017 14:22

Невнимательность водителя чуть не стоила жизни пешеходу в Иркутске. Страшное видео происшествия запечатлел видеорегистратор. На кадрах видно, как мужчина переходит дорогу по пешеходному переходу. Внезапно его сбивает белый седан. Удар был такой силы, что мужчину подбросило вверх на несколько метров. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. За рулем автомобиля была женщина. Она пояснила, что просто не заметила мужчину на дороге. Ее действиям будет дана правовая оценка.

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